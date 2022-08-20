Bülent Arınç'tan dikkat çeken ifadeler! Sahneden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'destek' çağrısı

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden" başlıklı toplantıya AK Partili yetkililerinin katılmamasına sert tepki göstermiş ve "Kral çıplak demenin, zamanıdır" demişti. Bülent Arınç'ın bu sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı söylenmiş sözler olarak algılanmış ve kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

ARINÇ: ERDOĞAN'IN DAVETİ ÜZERİNE GELDİM

Manisa'da katılımcılara seslenen eski Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine programa geldiğini belirtti. Dört dönem Manisa'dan milletvekili olduğunu hatırlatan Arınç şu ifadeleri kullandı:

"Manisa beni milletvekili yaptı, meclis başkanı, başbakan yardımcısı yaptı. Beş senedir de aktif siyasi hayattan ayrıldım. AK Parti'nin gönüllü bir temsilcisi olarak huzurlarınızdayım. Bugüne kadar nasıl AK Parti'ye sahip çıktıysanız, bütün bu hizmetlerin içerisinde nasıl emeğiniz geçtiyse bundan sonra da aynı vefayla aynı sadakatle sayın Cumhurbaşkanımızın ve onun partisinin liderliğinde bu yapılan hizmetlerin hepsine topluca sahip çıkmamız gerekiyor. Manisa vefalıdır. Bana gösterdiği vefanın on mislini mutlaka sayın Cumhurbaşkanımıza da onun partisine de gösterecektir. Bugüne kadar Manisa çok büyük hizmetler aldı; üzerinde yürüdüğümüz yollardan geçtiğimiz bütün barajlara, göletlere kadar. Değerli kardeşlerim inşallah bu hizmetlerin devamı bu iktidarın devamı, bu hizmetlerin el ele, gönül gönüle devam etmesi sizlerin beraberliğiyle mümkün olacak."

