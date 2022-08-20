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  4. Bülent Arınç'tan dikkat çeken ifadeler! Sahneden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'destek' çağrısı

Bülent Arınç'tan dikkat çeken ifadeler! Sahneden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'destek' çağrısı

20.08.2022 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 'Manisa Toplu Açılış Töreni'ne katılan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, sahnede dikkat çeken ifadeler kullandı. Arınç, "Manisa vefalıdır. Bana gösterdiği vefanın on mislini mutlaka sayın Cumhurbaşkanımıza da onun partisine de gösterecektir." diye konuştu.

Bülent Arınç'tan dikkat çeken ifadeler! Sahneden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'destek' çağrısı

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden" başlıklı toplantıya AK Partili yetkililerinin katılmamasına sert tepki göstermiş ve "Kral çıplak demenin, zamanıdır" demişti. Bülent Arınç'ın bu sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı söylenmiş sözler olarak algılanmış ve kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Arınç’tan çok konuşulacak sözler: Kral çıplak demenin zamanıdırArınç’tan çok konuşulacak sözler: Kral çıplak demenin zamanıdır

ARINÇ: ERDOĞAN'IN DAVETİ ÜZERİNE GELDİM

Manisa'da katılımcılara seslenen eski Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine programa geldiğini belirtti. Dört dönem Manisa'dan milletvekili olduğunu hatırlatan Arınç şu ifadeleri kullandı:

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"Manisa beni milletvekili yaptı, meclis başkanı, başbakan yardımcısı yaptı. Beş senedir de aktif siyasi hayattan ayrıldım. AK Parti'nin gönüllü bir temsilcisi olarak huzurlarınızdayım. Bugüne kadar nasıl AK Parti'ye sahip çıktıysanız, bütün bu hizmetlerin içerisinde nasıl emeğiniz geçtiyse bundan sonra da aynı vefayla aynı sadakatle sayın Cumhurbaşkanımızın ve onun partisinin liderliğinde bu yapılan hizmetlerin hepsine topluca sahip çıkmamız gerekiyor. Manisa vefalıdır. Bana gösterdiği vefanın on mislini mutlaka sayın Cumhurbaşkanımıza da onun partisine de gösterecektir. Bugüne kadar Manisa çok büyük hizmetler aldı; üzerinde yürüdüğümüz yollardan geçtiğimiz bütün barajlara, göletlere kadar. Değerli kardeşlerim inşallah bu hizmetlerin devamı bu iktidarın devamı, bu hizmetlerin el ele, gönül gönüle devam etmesi sizlerin beraberliğiyle mümkün olacak."

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Manisa Bülent Arınç Recep Tayyip Erdoğan

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