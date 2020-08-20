HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bülent Arınç'tan dikkat çeken sözler! 'Başarı şansları yok'

Bülent Arınç'tan dikkat çeken sözler! 'Başarı şansları yok'

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 22:22 | Son Güncelleme

Canlı yayında soruları yanıtlayan Bülent Arınç, yeni kurulan siyasi partiler ve Abdullah Gül'e ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Arınç yeni partilerin başarı şansı olmadığını söylerken, Abdullah Gül'e ilişkin Abdullah Bey kopmamalıydı, karşıya geçmemeliydi" ifadesini kullandı.

Bülent Arınç'tan dikkat çeken sözler! 'Başarı şansları yok'

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, yeni partilerin başarı şansı olmadığını söylerken, "Türkiye'de parti kurmaktan kolay bir şey yok. 30 kişi ile parti kurarsınız. Turşu kurmaktan daha kolay. Ama biz iktidar olmak için kurduk partiyi. Yeni kurulan partilerin bir tek ümidi var. Bunlar yüzde 1'de alsam nasıl olsa ittifaka girerim, orada benim ağırlığım olur diye düşünüyor. Yeni kurulan partilerin yüzde 10'luk barajı aşma ihtimali var mı? Yok" dedi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de AK Parti'den kopuşunu yorumlayan Arınç, "Her şeye rağmen Abdullah Bey kopmamalıydı, karşıya geçmemeliydi" ifadesini kullandı.

Türkiye ekonomisindeki gelişmelere dair gelen soruya "Onlara girmeyelim; konuşacağımız çok daha önemli şeyler var" yanıtını veren Arınç, "Bir sendeleme yaşandı ama şu anda hükümet, ekonomi devam ediyor, Korona belasına rağmen. Memurlar, emekliler maaşını alıyor. Ödemeler, destekler devam ediyor. Tüm dünyanın yaşadığı sıkıntıları Türkiye'nin yaşaması da doğal. Ekonomiyi sürdürülebilir halde yürütmek de başarı" açıklamasında bulundu.

ABDULLAH GÜL AÇIKLAMASI

Mehmet Akif Ersoy: Sayın Kılıçdaroğlu 'Gül'den neden bu kadar korkuyorlar' dedi.

Arınç: Muharrem İnce'ye de bir cevap olabilir. AK Parti adına söyleyeyim, böyle bir şey yok. AK Parti yoluna devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bunu yapacağını hiç düşünmezdim' 'Bunu yapacağını hiç düşünmezdim'
Adıyaman'da kavga! Yaralılar varAdıyaman'da kavga! Yaralılar var
2020 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacağı açıklandı! 2020 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacağı açıklandı!
En Çok Okunan Haberler
Optimar'ın anketinde dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ın en büyük rakibi...
Optimar'ın anketinde dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ın en büyük rakibi...
Mini etekle frikik verdi! Hemen sildi
Mini etekle frikik verdi! Hemen sildi
Karnı burnunda! 'Etim etine değende...'
Karnı burnunda! 'Etim etine değende...'
Erdoğan 'Rezillik' demişti! İmamoğlu'ndan jet yanıt
Erdoğan 'Rezillik' demişti! İmamoğlu'ndan jet yanıt
Tüm Türkiye merakla bekliyor! 'Müjde'nin saati belli oldu
Tüm Türkiye merakla bekliyor! 'Müjde'nin saati belli oldu
Gelecek Partisi'nde zehir zemberek istifa!
Gelecek Partisi'nde zehir zemberek istifa!
İlginizi Çekebilir
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Bloomberg duyurdu! Erdoğan'ın açıklayacağı müjde belli oldu
Bloomberg duyurdu! Erdoğan'ın açıklayacağı müjde belli oldu
Musa Orhan'ın tecavüzüne uğrayan İpek Er kimdir?
Musa Orhan'ın tecavüzüne uğrayan İpek Er kimdir?
Musa Orhan için harekete geçtiler!
Musa Orhan için harekete geçtiler!
Diğer Haberler
Son dakika! Reuters: Türkiye 20 yıl yetecek kadar doğal gaz buldu
Reuters: Türkiye 20 yıl yetecek kadar doğal gaz buldu
Zonguldak'ta iş insanına kanlı pusu: 2 kişi hayatını kaybetti
Kanlı pusu: 2 kişi hayatını kaybetti
Adıyaman'da kavga! Yaralılar var
Adıyaman'da kavga! Yaralılar var
İzmir'de feci kaza! Kamyona arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
Feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti!
Aydın'da inşaat alanında 1600 yıllık sur duvarı bulundu
Sondaj çalışması sırasında bulundu: 1600 yıllık...
20 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
20 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.