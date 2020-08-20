Bülent Arınç'tan dikkat çeken sözler! 'Başarı şansları yok'

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, yeni partilerin başarı şansı olmadığını söylerken, "Türkiye'de parti kurmaktan kolay bir şey yok. 30 kişi ile parti kurarsınız. Turşu kurmaktan daha kolay. Ama biz iktidar olmak için kurduk partiyi. Yeni kurulan partilerin bir tek ümidi var. Bunlar yüzde 1'de alsam nasıl olsa ittifaka girerim, orada benim ağırlığım olur diye düşünüyor. Yeni kurulan partilerin yüzde 10'luk barajı aşma ihtimali var mı? Yok" dedi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de AK Parti'den kopuşunu yorumlayan Arınç, "Her şeye rağmen Abdullah Bey kopmamalıydı, karşıya geçmemeliydi" ifadesini kullandı.

Türkiye ekonomisindeki gelişmelere dair gelen soruya "Onlara girmeyelim; konuşacağımız çok daha önemli şeyler var" yanıtını veren Arınç, "Bir sendeleme yaşandı ama şu anda hükümet, ekonomi devam ediyor, Korona belasına rağmen. Memurlar, emekliler maaşını alıyor. Ödemeler, destekler devam ediyor. Tüm dünyanın yaşadığı sıkıntıları Türkiye'nin yaşaması da doğal. Ekonomiyi sürdürülebilir halde yürütmek de başarı" açıklamasında bulundu.

ABDULLAH GÜL AÇIKLAMASI

Mehmet Akif Ersoy: Sayın Kılıçdaroğlu 'Gül'den neden bu kadar korkuyorlar' dedi.

Arınç: Muharrem İnce'ye de bir cevap olabilir. AK Parti adına söyleyeyim, böyle bir şey yok. AK Parti yoluna devam ediyor.

