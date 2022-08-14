Bülent Arınç'tan Erdoğan'lı Gül'lü paylaşım! Fotoğraf karesi dikkat çekti

Eskİ TBMM Başkanı Bülent Arınç AK Parti'nin 21'nci kuruluş yıl dönümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 11. cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de olduğu bir fotoğrafla mesaj yayınladı.

ARINÇ: YÜZÜMÜZÜ DÖNMEMİZ GEREKEN...

AK Parti'yi kuran kadroda yer alan Arınç, yayınladığı fotoğraflı mesajında "Bugün ihtiyacımız olan ve yüzümüzü dönmemiz gereken değerler bütünü de bu temelde mevcuttur." ifadelerine yer verdi.

Arınç sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkların kol gezdiği, yasakların milletin göğsüne taş misali oturduğu günlerde bu düzene karşı kıyama duranların kurduğu AK Parti milletimizin umudu olmuştur. 21 yıl önce bugün Türk siyasetine sağlam bir temel attık. Bugün ihtiyacımız olan ve yüzümüzü dönmemiz gereken değerler bütünü de bu temelde mevcuttur. Umudumuzun 21. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."



