Bülent Arınç'tan KHK açıklaması: Bir faciadır! Onları gördükçe yerin dibine geçiyorum

Gazeteci Kemal Öztürk’ün Youtube kanalına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Öztürk’ün ''KHK sorununu nasıl çözeceğiz'' sorusuna Arınç ''KHK bir faciadır’’ yanıtını verdi.

"MAAŞIMIN YARISINI KHK MAĞDURLARINA VERİYORUM"

YİK’ten aldığı maaşla eleştirilerin hedefi haline gelen Arınç, çevresinde birçok KHK mağdurunun olduğunu ve maaşının yarısını onlarla paylaştığını söyledi. Arınç, sırf KHK meselesine dikkat çekmek için böyle bir şeye başvurduğunu sözlerine ekledi.

"ONLARI GÖRDÜKÇE YERİN DİBİNE GEÇİYORUM"

Arınç ''Çevremde o kadar bu felaketi yaşayan insan var ki ben onlara acıyorum, onlara merhamet ediyorum. Ben onları gördükçe yerin dibine geçiyorum’’ açıklamasında bulundu.

İşte Arınç’ın o açıklamaları:

Aslında onlardan da özür diliyorum. Evime temizlik yapmaya gelen Daire Başkanlığı’ndan ihraç edilmiş bir kadın gördükçe, eşi polis ihraç edilmiş bir başka kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum. Onlara birkaç kuruş daha fazla vereyim de bir katkım olsun diyorum.