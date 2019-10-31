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Bülent Arınç'tan KHK açıklaması: Bir faciadır! Onları gördükçe yerin dibine geçiyorum

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.10.2019 14:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç kamuoyunda sürekli konuşulan KHK mağdurlarıyla ilgili gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. ''KHK bir faciadır'' diyen Arınç çevresinde birçok KHK mağdurunun olduğunu belirterek "Onları gördükçe yerin dibine geçiyorum" ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç'tan KHK açıklaması: Bir faciadır! Onları gördükçe yerin dibine geçiyorum

Gazeteci Kemal Öztürk’ün Youtube kanalına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Öztürk’ün ''KHK sorununu nasıl çözeceğiz'' sorusuna Arınç ''KHK bir faciadır’’ yanıtını verdi.

"MAAŞIMIN YARISINI KHK MAĞDURLARINA VERİYORUM"

YİK’ten aldığı maaşla eleştirilerin hedefi haline gelen Arınç, çevresinde birçok KHK mağdurunun olduğunu ve maaşının yarısını onlarla paylaştığını söyledi. Arınç, sırf KHK meselesine dikkat çekmek için böyle bir şeye başvurduğunu sözlerine ekledi.

"ONLARI GÖRDÜKÇE YERİN DİBİNE GEÇİYORUM"

Arınç ''Çevremde o kadar bu felaketi yaşayan insan var ki ben onlara acıyorum, onlara merhamet ediyorum. Ben onları gördükçe yerin dibine geçiyorum’’ açıklamasında bulundu.

İşte Arınç’ın o açıklamaları:

Aslında onlardan da özür diliyorum. Evime temizlik yapmaya gelen Daire Başkanlığı’ndan ihraç edilmiş bir kadın gördükçe, eşi polis ihraç edilmiş bir başka kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum. Onlara birkaç kuruş daha fazla vereyim de bir katkım olsun diyorum.

'OHAL İLAN EDİLDİ! YÜZDE YÜZ DOĞRU'

Bir lokantada bulaşıkçı olarak çalışan bir genel müdür gördüğümde perişan oluyorum. Bütün bunları yaşıyor Türkiye. Kimse bunları savunamaz. 15 Temmuz’da bir facia yaşandı arkasından olağanüstü hal ilan edildi bu yüzde yüz doğru. Bu süre içerisinde onlarca kararname çıktı ve 100 binden fazla insanın kamudan kararına karar verildi. Devletin güvenliğine tehlike oluşturan örgütlerin aidiyeti, mensubiyeti olanlar ihraç edildi.

Bu hukuki bir tanımlama değildir bir tedbir bu. Hukuki tanımlama böyle olmaz. Çünkü bu bir kanaattir, kanaat delil değildir.

'İÇLERİNDE BUNU HAK EDENLER VAR AMA HEPSİ DEĞİL'

Bunu yaparken en çok kamu kurumlarından görüş aldılar. Bu bir idari karardır, yargı kararı değildir. İçlerinde bunu hak edenler var mıydı var, ama hepsi değil.

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