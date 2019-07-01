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Bülent Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.07.2019 10:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine getirilen Bülent Arınç, 18 bin TL'lik maaşını eleştirenlere tepki gösterdi. Arınç, "Benim ne alacağımı ben düşünmüyorum ki nitekim bazı edepsizler bunun üzerine yorum yapsınlar. Milletvekili ne kadar alıyor, emeklisi ne kadar maaş alıyor seni ne ilgilendiriyor kardeşim?" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğine getirilen Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin ile Yıldırım Akbulut’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları toplantıda maaşlarının 13 bin liradan 18 bin liraya çıkarılması kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

TBMM Başkanlığı’nın, devlete hizmet etmiş kişilerin bilgi ve birikimlerinden istifade edebilmek için oluşturulan YİK üyeleri için Beştepe’de birer oda ve sekreter tahsis ettiği, şu ana kadar sadece Arınç’a verilen odanın hazırlandığı, diğer üyelerin odasının ise düzenlendiği belirtilmişti.

ARINÇ: EDEPSİZLER YORUM YAPSINLAR

YİK Üyesi Bülent Arınç, HaberTürk’te yayınlanan programda, alacağı maaşa dair eleştirilerin gündeme gelmesi üzerine şu ifadeleri kullandı;

“Benim ne alacağımı ben düşünmüyorum ki nitekim bazı edepsizler bunun üzerine yorum yapsınlar. Milletvekili ne kadar alıyor, emeklisi ne kadar maaş alıyor seni ne ilgilendiriyor kardeşim?”

'BENİM İÇİN KIYMETLİ İNSANLAR'

Arınç, Cumhurbakanı Erdoğan’ın yanında neden aktif olarak tekrar yer aldığına dair soruya ise, “Bu benim hem insani bir görevimdir hem de İslami bir görevimdir. Ben onlar için kıymetli bir insanım onlar da benim için kıymetli insanlardır” yanıtını verdi.

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Bülent Arınç zam maaş

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