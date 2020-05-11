Bülent Arınç'tan Sevda Noyan'a tepki: Bunlar yüzünden millet başörtüsünden nefret edecek

Ülke TV’de Esra Elönü’nün sunduğu 'Arafta Sorular' programına katılan Sevda Noyan, canlı yayında yaptığı açıklamalara tepkiler devam ediyor.

Tartışmaya son olarak Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç da katıldı.

Gazeteci Kemal Öztürk’ün Youtube programına katılan Arınç, Sevda Noyan hakkında, "Bu iki şuursuz yüzünden millet başörtüsünden nefret edecek hale gelecek” ifadelerini kullandı.

SEVDA NOYAN NE DEMİŞTİ?

Haber 7 yazarı Esra Elönü'nün ÜlkeTV'de sunduğu Arafta Sorular programına konuk olan yazar Sevda Noyan, son dönemde gündeme gelen darbe tartışmalarının ardından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin konuştu. Noyan, "15 Temmuz kursağımızda kaldı" diyerek şunları söyledi:

"15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk... Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın; bizim aile 50 kişiyi götürür. Bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak. Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır."

