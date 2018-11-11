Bülent Arınç'tan yerel seçim sözleri! Gönlünden geçen ismi açıkladı

Başkent'te Manisalılar Mesir ve Dayanışma Derneğince "Keşkek Günü" etkinliği düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığında düzenlenen etkinliğe çok sayıda Manisalı katıldı. Etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, geçtiğimiz yıllarda da çok sayıda etkinlik yapıldığını ancak bu etkinliğin şimdiye kadar yapılanların en zengini olduğunu belirtti.

10 Kasım dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anan Arınç, Hakkari'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden şehitlere de Allah'tan rahmet diledi. Arınç, "Allah kahraman askerlerimizi, Mehmetçiklerimizi, polisimizi tüm felaketlerden muhafaza eylesin" temennisinde bulundu.

'MANİSA'DA SELAMİ BEY'İN SEÇİLMESİNİ ARZU EDERİZ'

Yerel seçimlere de değinen Arınç, "Yerel seçimlerde adaylarımızı seçeceğiz. Büyük şehirler bütün şehir oldu, dolayısıyla yeni sisteme ayak uydurabilmek için belediye başkanlarımızın da titiz bir şekilde belirlenmesi ve seçilmesi gerekiyor. Manisa'dan Selami beyin yeniden seçilmesini arzu ederiz" diye konuştu. (İHA)

