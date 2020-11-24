Bülent Arınç YİK üyeliğinden istifa etti

Arınç, istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Seviyesiz hakaretleri sahiplerine iade ediyorum" dedi.TBMM'nin eski başkanı ve eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç, katıldığı bir televizyon programında Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaşadığı polemik sonrası Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada da Arınç'ın istifa talebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiği duyuruldu.

"Seviyesiz hakaretleri sahiplerine iade ediyorum"

Bülent Arınç, Twitter hesabından da istifasıyla ilgili bir basın açıklaması paylaştı. Açıklamasında katıldığı televizyon programında, yargıda yapılacak reform konusunda hukukçu olarak görüşlerini aktardığını belirten Arınç, "Gazeteci arkadaşımız program esnasında soru sorarken isim zikrettiğinde, 'İsimler üzerinden tartışamayalım' diye altını çizmeme rağmen evrensel hukuk, adalet ve yargının sorunları üzerine dile getirdiğim fikirlerimin bu isimlerin gölgesinde kalmasından ve meselenin özünün kaçırılmasından üzüntü duyduğumu belirtmeliyim" dedi.