Bülent Arınç’ın damadına verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı

Kararda, Yeter’in FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e ait kitap ve CD’leri bulundurması, 2013 yılı öncesi örgütün toplantılarına katılması, örgüte müzahir olduğu değerlendirilen bir dernekte yöneticilik yapması, Bank Asya’da rutin hesap hareketlerinin olması şeklindeki eylemlerinin sempati ve iltisak boyutunu aşan, örgüt üyesi olduğunu ispat etmeye yeterli örgütsel faaliyetler kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi. FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında dava açılan Ekrem Yeter, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmıştı. Mahkeme, 17 Ekim 2019’daki celsede Yeter hakkında "delil yetersizliği"nden beraat kararı vermişti. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, verilen beraat kararının gerekçeli kararını yazdı. Kararda, Yeter’in üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği, örgütle bir bağının olmadığını söylediği belirtildi. Yeter’in Bank Asya’da hesabının bulunduğu ve hesabın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatı öncesi açıldığının tespit edildiği kaydedilen kararda, çağrı sonrası 2014 yılı Ocak ve Şubat aylarında hesapta artışın olmadığı, 2014 yılı Mart ayında ise bakiyede artış meydana geldiğinin belirlendiği ifade edildi. Yeter’in hesabındaki parayı Bank Asya’nın 29 Mayıs 2015’de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devrinden sonra da muhafaza ettiği, örgüt üyelerinin ise bu dönemde hesapta bulunan paralarının tamamını çektiklerine vurgu yapıldı. 22 Temmuz 2016’ya kadar "yasal bankacılık" faaliyetlerine devam eden Bank Asya’da gerçekleştirilen rutin hesap hareketlerinin "örgütsel faaliyet" yada "örgüte yardım etmek" kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi.

Yeter’in FETÖ ile iltisaklı Uluslararası Anadolu Sağlık Federasyonu’nda yöneticilik yapmasına değinilen kararda şunlar kaydedildi: "Mezkur derneğin silahlı terör örgütü kapsamında örgüt faaliyetini kolaylaştırır ve nihai amacının gerçekleşmesine destek sağlayacak somut faaliyetinin dosyaya yansımadığı, bu itibarla sanığın fail yahut şerik sıfatıyla dernek faaliyeti kapsamında örgütsel eyleme iştirakinin ortaya konamadığı, derneğin örgüte müzahir olduğunun sanık beyanı ve tanık anlatımları ile anlaşılması karşısında sanığın konum ve kişisel özellikleri ile derneğin kapatılma aşamasına ilişkin celbedilen evraklar dikkate alındığında dernek yöneticiliğinin sempati ve iltisak boyutunu aşan, örgüt üyesi olduğunu ispat etmeye yeterli örgütsel faaliyetler kapsamında değerlendirilemeyeceği, nitekim derneğin kendini feshettiği olağanüstü genel kurul toplantısı sonrası sanığın tasfiye kurulu başkanlığı yaptığı ve bu tarihin 15 Temmuz 2016 tarihi öncesi olduğu görülmüştür." "İÇERİĞİ TESPİT EDİLEMEYEN HTS KAYITLARI MAHKUMİYETE YETERLİ DELİL DEĞİL" Kararda, Yeter’in örgütün tepe yöneticileriyle irtibatlı olduğuna dair HTS kayıtlarının bulunmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Yeter’in FETÖ elebaşı Gülen’in doktoru Tuncay Delibaş ile irtibatlı olduğuna dair HTS kayıtlarının bulunmasına ilişkin, "Sanığın Tuncay Delibaşı ile iletişimini meslektaş olmaları ve iş gereği yaptığını savunduğu, bu savunmanın kendi içerisinde tutarlı olduğu anlaşılmıştır" denilen kararda, örgütün tepe yönetimindeki diğer kişilerle de görüşme yapıldığının tespit edilmesine rağmen görüşme sonrası yapılan örgütsel bir faaliyetin tespit edilemediği, bu nedenle de içeriği tespit edilemeyen HTS kayıtlarının tek başına mahkumiyete yeterli delil kabul edilemeyeceği ifade edildi.