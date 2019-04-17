HABER

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimleri sorusuna yanıt: Ben buranın yabancısıyım

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2019 16:21 | Son Güncelleme

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, basın mensuplarının İstanbul'daki seçim sonrası yaşanan süreçle ilgili soruya, "Ben buranın yabancısıyım, unuttum" diye yanıt verdi.

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimleri sorusuna yanıt: Ben buranın yabancısıyım

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, basın mensuplarının İstanbul'daki seçim sonrası yaşanan süreçle ilgili soruya, "Ben buranın yabancısıyım, unuttum" diye yanıt verdi.
Hitit Üniversitesi öğrenci kulübünün söyleşi programına katılmak için Çorum'a gelen TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti. Başkan Aşgın'ı tebrik eden Arınç, "Başkanımız geçmişten beri bildiğimiz, tanıdığımız ve aynı yolda siyaset yaptığımız arkadaşımızdır. Çorum'a, Çorumlu'ya hizmet etmenin ibadet olduğuna inanıyorum. Çorum, hak ettiği hizmetleri geçmişte başkanlarımız eliyle nasıl aldıysa bundan sonra da daha fazlasını başkanımızdan beklemek hakkımızdır" dedi.
Yaklaşık 3 yıl önce aktif siyaset hayatını sonlandırdığını, artık kendisine ait hukuki danışmanlık bürosunda faaliyet gösterdiğini dile getiren Arınç, "Şimdi barış işleri yapıyoruz. Arabuluculuk görevimiz var. Hükümlerin en güzeli sulhtur. İnsanları barışmaya, helalleşmeye, birbirlerinde olan haklarını vermelerine teşvik ediyoruz. 45 yıla yaklaşan siyaset hayatımın üç kitap olarak yazılmasını arzu ettim. İlki çocukluğum, üniversite hayatım ve milli görüş dönemidir. İkinci kitabımız AK Parti dönemi olacak, 2001-2011 yıllarını kapsayan. Üçüncü kitabımız da 2011'den 2015 yılına, benim bu işleri artık bıraktığım güne kadar, Türkiye'nin yaşadığı önemli olayların analizleri yapılacak" dedi.
Arınç, gazetecilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili sorusu üzerine, "Ben buranın yabancısıyım, unuttum. Onlar diğer konular, güncel konular, onlara girmeyelim. İstanbul seçimleriyle ilgili süreç tamamen YSK'nin inisiyatifinde. Yapılan itirazlardan haberimiz var, herkesin haberi var. Sonucu biraz da sabırla beklemekte yarar var. Zannediyorum ki artık çok yakın zamanda YSK, itirazlar ve talepler konusunda kararını verecektir. Bu kararın hem İstanbul'umuza hem de ülkemizin siyasetine faydalı olmasını diliyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimleri sorusuna yanıt: Ben buranın yabancısıyımBülent Arınç'tan İstanbul seçimleri sorusuna yanıt: Ben buranın yabancısıyım

PARTNERBakın kimle evliymiş!Bakın kimle evliymiş!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: “Kayıt dışı aktörler var”AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: “Kayıt dışı aktörler var”
AK Parti'li Yavuz: 24 Haziran öncesinde başlayan bir kurgu varAK Parti'li Yavuz: 24 Haziran öncesinde başlayan bir kurgu var

En Çok Okunan Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Bekaret sahnesiyle gündeme gelmişti! Kötü haber

Bekaret sahnesiyle gündeme gelmişti! Kötü haber

Otomobilde tanzim satış dönemi

Otomobilde tanzim satış dönemi

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama

AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama

AK Parti'den Maltepe için yeni adım: Yargıya taşındı

AK Parti'den Maltepe için yeni adım: Yargıya taşındı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Diğer Haberler
Temel Karamollaoğlu'ndan İstanbul'daki seçim süreciyle ilgili açıklama

Karamollaoğlu'ndan İstanbul'daki seçim süreciyle ilgili açıklama

Fuat Oktay: Güçlü Türkiye olmaya devam edeceğiz

Fuat Oktay: Güçlü Türkiye olmaya devam edeceğiz

AK Parti Karaman İl Başkanı istifa etti

AK Parti'de bir istifa daha!

AK Parti İzmir İl Başkanı belli oldu

AK Parti İzmir il başkanı belli oldu

Tunç Soyer: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde retina taramasıyla girilen oda var

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Tunç Soyer, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Tunç Soyer, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.