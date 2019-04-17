Bülent Arınç'tan İstanbul seçimleri sorusuna yanıt: Ben buranın yabancısıyım

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, basın mensuplarının İstanbul'daki seçim sonrası yaşanan süreçle ilgili soruya, "Ben buranın yabancısıyım, unuttum" diye yanıt verdi. Hitit Üniversitesi öğrenci kulübünün söyleşi programına katılmak için Çorum'a gelen TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti. Başkan Aşgın'ı tebrik eden Arınç, "Başkanımız geçmişten beri bildiğimiz, tanıdığımız ve aynı yolda siyaset yaptığımız arkadaşımızdır. Çorum'a, Çorumlu'ya hizmet etmenin ibadet olduğuna inanıyorum. Çorum, hak ettiği hizmetleri geçmişte başkanlarımız eliyle nasıl aldıysa bundan sonra da daha fazlasını başkanımızdan beklemek hakkımızdır" dedi. Yaklaşık 3 yıl önce aktif siyaset hayatını sonlandırdığını, artık kendisine ait hukuki danışmanlık bürosunda faaliyet gösterdiğini dile getiren Arınç, "Şimdi barış işleri yapıyoruz. Arabuluculuk görevimiz var. Hükümlerin en güzeli sulhtur. İnsanları barışmaya, helalleşmeye, birbirlerinde olan haklarını vermelerine teşvik ediyoruz. 45 yıla yaklaşan siyaset hayatımın üç kitap olarak yazılmasını arzu ettim. İlki çocukluğum, üniversite hayatım ve milli görüş dönemidir. İkinci kitabımız AK Parti dönemi olacak, 2001-2011 yıllarını kapsayan. Üçüncü kitabımız da 2011'den 2015 yılına, benim bu işleri artık bıraktığım güne kadar, Türkiye'nin yaşadığı önemli olayların analizleri yapılacak" dedi. Arınç, gazetecilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili sorusu üzerine, "Ben buranın yabancısıyım, unuttum. Onlar diğer konular, güncel konular, onlara girmeyelim. İstanbul seçimleriyle ilgili süreç tamamen YSK'nin inisiyatifinde. Yapılan itirazlardan haberimiz var, herkesin haberi var. Sonucu biraz da sabırla beklemekte yarar var. Zannediyorum ki artık çok yakın zamanda YSK, itirazlar ve talepler konusunda kararını verecektir. Bu kararın hem İstanbul'umuza hem de ülkemizin siyasetine faydalı olmasını diliyorum" diye konuştu.



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