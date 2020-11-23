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Bülent Arınç'tan istifa sinyali geldi

23.11.2020 20:16 | Son Güncelleme:
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Bülent Arınç'tan istifa sinyali geldi

Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili açıklamaları nedeniyle Erdoğan'ın sert ifadelerle eleştirdiği Bülent Arınç'tan Erdoğan'a yanıt geldi.

Arınç, istifa edebileceğinin mesajını verdi.Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi, eski TBMM Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini hedef alan sözlerine Gazeteci Murat Çelik'e yaptığı açıklama üzerinden yanıt verdi. Posta Gazetesi yazarı Çelik, Twitter hesabından Bülent Arınç'la bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek Arınç'tan aldığı yanıtları hesabından paylaştı.

Çelik'in açıklamalarına göre Arınç, "Ben duygusal bir insanım. Dünkü konuşma beni çok rencide etti. Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı. İstifa ettiğim yönünde bazı söylentiler çıkmış, ama şu an için bu doğru değil. Ben başkaları gibi Twitter'dan, Instagram'dan istifa etmem. Oluşan durumla ilgili, Sayın Cumhurbaşkanı ile bizzat görüşmeyi bekliyorum" dedi.

Çelik, Arınç'ın açıklamalarını "Kendisiyle görüştükten sonra gereken neyse onu yapacağım. Gelişen şartlar altında o konuşmayı yapmaya neden ihtiyaç duyduğunu kendisinden dinlemek isterim. Kendisinden dinledikten sonra, 'O konuşmanın muhatabı bendim. Bu durumda buyurun istifa mektubumu' diyebilirim" şeklinde sürdürdüğünü aktardı.

"YİK'ten istifa ederim"

Gazeteci Çelik, istifa edebileceği mesajı veren Arınç'ın "Benim üzerimden hem Sayın Cumhurbaşkanımız’ın hem de Yüksek İstişare Kurulu’nun (YİK) yıpratılmasına izin vermem. Bana yakışmaz. Daha önce de bazı açıklamalarım üzerine 'Bunları söyleyen birinin YİK’te ne işi var' türünden yorumlar yapanlar oldu. Oysa benim yapacak daha çok işim var. Ama öyle bir noktaya gelir ki bazen, orada kalmaktansa gitmek daha yerinde olur" şeklindeki ifadelerini de paylaştı.

Çelik, Arınç'a "Görünen o ki, Cumhurbaşkanı görüşmeniz istifanızla sonuçlanacak. Peki sadece Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğinden mi ayrılacaksınız, yoksa AK Parti'den de istifanız söz konusu mu?" sorusunu yönelttiğini ve Arınç'ın da "Elbette sadece YİK’ten. Partiden neden istifa edeyim?" yanıtını verdiğini aktardı.

Arınç ne demişti?

Arınç, geçen hafta katıldığı bir televizyon programında, salgın döneminde HDP'nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Devran" adlı kitabını okuduğunu belirterek "Devran'ı herkes okusun. Belki Demirtaş hakkında fikriniz değişmeyecek ama Kürtlerin neler yaşadığını anlayacaksınız, Kürtler konusunda fikriniz değişebilir" demişti.

Arınç, üç yıldır cezaevindeki iş insanı Osman Kavala ile ilgili olarak da "Osman Kavala'nın hâlâ tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmesi lazım" diyerek savcılara çağrıda bulunmuş ve "Bu iddianameleri okuyarak isyan etmiştim. Çocuk bile yazmaz bile demiştim, cübbeyi bile giyesim gelmişti" demişti.

Erdoğan ne demişti?

Tayyip Erdoğan da Arınç'ın bu açıklamalarını hafta sonu yaptığı açıklamada sert ifadelerle eleştirmişti. Erdoğan, Arınç'ın adını vermeden "Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Velev ki geçmişte birlikte çalışmış olsak bile, hiç kimsenin şahsi ifadeleri cumhurbaşkanı ile hükümetimiz ile partimiz ile ilişkili hale getirilemez. Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur" şeklinde konuşmuştu.

DW/HS,TY

©Deutsche Welle Türkçe

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