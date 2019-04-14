HABER

Bülent Arınç’tan yerel seçim yorumu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2019 16:29 | Son Güncelleme

Denizli’de düzenlenen kitap fuarına katılan TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili olarak, “Seçimde yüzde 45’e yakın bir oyla çıkmış olmak AK Parti açısında başarılıdır.

Denizli’de düzenlenen kitap fuarına katılan TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili olarak, “Seçimde yüzde 45’e yakın bir oyla çıkmış olmak AK Parti açısında başarılıdır. Ama bu seçimlerde en çok konuşulan iki büyükşehir belediyesi olan Ankara ve İstanbul’un çok az oy farklarıyla kaybedilmiş olmasını başarı olarak göremeyiz” dedi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği Kitap Fuarı’na katılan eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç ve eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, kitaplarını Denizlili kitapseverlere imzaladı. Vatandaşlar, İlker Başbuğ’un kitapları imzaladığı standın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Arınç ise ilk olarak Denizlili vatandaşlara ‘Türkiye Siyasetindeki Anlar’ isimli bir konferans verdi. Konferansta, kendi siyasi hayatının anlatıldığı Arınç-Küçük Erbakan isimli kitap hakkında vatandaşlara bilgi verip, Türkiye siyasi tarihinin belli kısımları hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Arınç daha sonra, vatandaşlara ücretsiz olarak verilen Arınç-Küçük Erbakan isimli kitabını imzaladı.
Fuarda düzenlenen imza günü sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM eski Başkanı Arınç, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerini yorumladı. Seçimde her partinin kendi açısından başarılı çıktığını aktaran Arınç, “31 Mart’ta topyekun bir mahalli idareler seçimine gittik. Büyükşehir belediye başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyelikleri ve muhtarlıklar. Bu başarı ile sonuçlandı. Milyonlarca insan sandık başına gitti, oyunu dilediği gibi kullandı. Çıkan sonuçlardan da her parti kendi bakış açısıyla başarılı çıkmış, biz de böyle görüyoruz. AK Parti’ye bakarsanız; şu kadar büyükşehir, şu kadar il belediyesi kazandı, binlerce belediye meclis üyesi çıkardı. Totalde ise oyu yüzde 44’lerden aşağı değil. Böylesine kıyasıya ittifaklar içerisinde geçen bir seçimde yüzde 45’e yakın bir oyla çıkmış olmak AK Parti açısında başarılıdır. Ama bu seçimlerde en çok konuşulan iki büyükşehir belediyesi olan Ankara ve İstanbul’un çok az oy farklarıyla kaybedilmiş olmasını başarı olarak göremeyiz. Ancak total baktığınız zaman Genel Başkanımız Cumhur Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan da aynı şeyi söylüyor; ‘Geldiğimiz noktada bir başarısızlık söz konusu değildir’ diyor. CHP kendi açısından başarılı görülebilir, en azından iki büyükşehirde önde görünüyor, henüz İstanbul sonuçlanmış değil. İzmir’i alacağını zaten herkes kabul ediyordu. Bunun yanında da hiç umulmadık illerin belediyelerini aldı” diye konuştu.

“Olağanüstü itiraz yolu var”
İstanbul’un bazı ilçelerinde olağanüstü itiraz yöntemine gidileceğini ifade eden Arınç, büyükşehir için de öyle bir itiraz yolunun olduğunu dile getirerek, “Yani İstanbul’daki seçimlerde de en son aldığım haber, Maltepe ve Büyükçekmece Belediyeleri için sayımlar bitti ama olağanüstü itiraz yöntemine gidilecek. Büyükşehir için de zannediyorum öyle bir itiraz yolu var. Kanunda bir imkanlar varken buna göre karar vermek Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) işidir. Biraz daha sabırla bekleyelim, çıkacak sonuca da saygı gösterelim. Kazanan insanları da tebrik edelim. Ankara göreve başladı, hiçbir olağanüstülük olmadı. İstanbul’da da çıkacak sonuç, İster Binali Yıldırım açısından olsun isterse Ekrem İmamoğlu açısından olsun elbette halkımızın takdiridir. Bunlara da saygı göstereceğiz. Büyükşehirleri 5 yıl bu arkadaşlarımız yönetecekler” şeklinde konuştu.

Yürekler ağza geldi! Onu bir tek telefondaki kişi ikna edebildi Yürekler ağza geldi! Onu bir tek telefondaki kişi ikna edebildi
Toplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladıToplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı
Bahçeli: Bundan belediye başkanı olmazBahçeli: Bundan belediye başkanı olmaz

En Çok Okunan Haberler

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Emina Jahovic yeni imajıyla dikkat çekti

Emina Jahovic yeni imajıyla dikkat çekti

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Diğer Haberler
Ankara Belediye Meclisi'nde gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

Toplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Bakan Soylu'dan, CHP'li Muharrem Erkek hakkında suç duyurusu

Bakan Soylu'dan, CHP'li Muharrem Erkek hakkında suç duyurusu

İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

Bakan Soylu: FETÖ'yü büyük ölçüde temizledik

Bakan Soylu: FETÖ'yü büyük ölçüde temizledik

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül istifa etti

AK Parti'de seçim sonrası istifa depremi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.