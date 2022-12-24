Bülent Çakmak kimdir? Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Bülent Çakmak nereli ve kaç yaşında? Resmi Gazete'de yayımlandı!

Bülent Çakmak, Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası 24 Aralık 2022 Cumartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Bülent Çakmak vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Bülent Çakmak kimdir? İşte ayrıntılar...

BÜLENT ÇAKMAK KİMDİR?

Bülent Çakmak, 30 Nisan 19 tarihinde Trabzon'un Sürmene ilçesinde dünyaya geldi.

Bülent Çakmak,Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölmünü 1990'da bitirmiştir.

Doktora derecesini 2000 yılında İngiltere’de bulunan University of Bristol’dan alan Çakmak, Türkiye'ye geri dönünce Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Bülent Çakmak, 2001'de Yardımcı Doçent, 2007 yılında Doçent, 2012 yılında da Profesör unvanını aldı.

Erzurum Teknik Üniversitesinin kuruluş aşamasında Rektör Yardımcısı, Enstitü Müdürü ve Bölüm Başkanı olarak aktif görev alan Dr. Çakmak, üniversitenin ileri teknoloji alanında önemli alt yapısını oluşturan Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUTAM) projesinin yürütücülüğünü üstlendi.

Bülent Çakmak, 22 Kasım 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne atanmıştır.

Prof. Dr. Bülent Çakmak, evli ve 3 çocuk babasıdır.

BÜLENT ÇAKMAK, ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Naci Çağlar, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Çakmak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Bakan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cem Zorlu, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Kul ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mümin Şahin atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince yaptı.

