Bülent Demircioğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? ‘Ruhumuzu yakından dinlemeliyiz’ diyerek uyardı!

Sosyal medyadan yaptığı açıklamalarıyla gündeme gelen Bülent Demircioğlu, ‘’Hastalıklar aslında ruhumuzun duyulmadığı, anlaşılmadığı yerlerde ortaya çıkar ve hiç biri tesadüfen bizi ziyaret etmez. Bir çocuğun anne teması yeterince doyurulmamışsa kakasını tutamayabilir, bunun örneklerini çok fazla gördük. Oradaki mesaj “Anne gel beni temizle, bana dokun, benimle ilgilen” mesajından başka bir şey değildir’’ diyerek, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

BÜLENT DEMİRCİOĞLU KİMDİR?

1972’de Hatay’ın Antakya ilçesinde doğan Bülent Demircioğlu, ilk ve orta ve lise eğitimini Antakya'da tamamladı. 1989’da İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazanarak, 1995’te ilk kliniğini İstanbul'da açan Bülent Demircioğlu, 1993’te Çin Tıbbı ile ilgilenmeye başlayarak, mesleki bazı uygulamaları Çin Tıbbı ile bütünleştirmiştir.

1998’de Hatay'a taşınarak bir klinik açan Bülent Demircioğlu, reenkarnasyon hikayelerinin çokça anlatıldığı bu bölgede aile dizilimi ve psikosoybilim araştırmalarını renklendirecek bir çok vaka ile çalışma yaptı. Kendi çözümsüz hastalıklarını (Boyun fıtığı, hassas bağırsak sendromu, migren) bilinçaltı tekniklerle çözerek bilinçaltı travmaların hastalıklar üzerindeki bağlantısını fark eden Bülent Demircioğlu, 2020’de eşiyle beraber Yeni Alman Tıbbı, Şamanizm, Hipnoz, Radyestezi, Çin Tıbbı bilgilerini birleştirerek ReSetting sistemini kurdu.

Halen Diş Hekimliği yapan Bülent Demircioğlu bin ve üzeri vakada bilinçaltı çözüm teknikleriyle çalışma yaptı. Her ay ReSetting bilinçaltı hastalık çözümleriyle ilgili eğitim vermeye devam eden Bülent Demircioğlu, Resetting Çocuk Hastalıkları Bilinçaltı Çözümleri, ReSetting Kilo Sorunları Bilinçaltı Çözümleri, A'dan Z'ye Hastalıklar ve Çözümleri ve Şamanizm Ritüelleri gibi konularda eğitim veriyor.

‘’RUHUMUZU YAKINDAN DİNLEMELİYİZ’’

Yapmış olduğu paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken, başarılı doktor Bülent Demircioğlu, ruhunuza iyi gelecek, önerilerde bulundu.

Bülent Demircioğlu, “Hastalıklar aslında ruhumuzun duyulmadığı, anlaşılmadığı yerlerde ortaya çıkar ve hiç biri tesadüfen bizi ziyaret etmez. Bir çocuğun anne teması yeterince doyurulmamışsa kakasını tutamayabilir, bunun örneklerini çok fazla gördük. Oradaki mesaj “Anne gel beni temizle, bana dokun, benimle ilgilen” mesajından başka bir şey değildir. Çok öfkeli otoriter bir insanın etrafındakileri korkutarak istediği işi yaptırmayı alışkanlık haline getirmesi, onun da bu konforu bırakmak istemeyeceği bir durum haline gelebilir. Bu öfkenin onun hayatındaki kazanımlarını görmeden çalışma yapılması işe yaramaz. Evren bizi sevgi, şefkat, zarafet, anlayış ışığıyla donatarak ana rahmine gönderdi, biz bu duyguları kaybettiğimiz her olayda hasta olduk. Bunların yerine öfke, korku, gerginlik, intikam gibi duyguları öğrendikçe daha sağlıksız bireyler haline geldik. Şamanlar der ki :“Sen ruhunu iyileştir beden zaten ona uyum sağlar.” Bizler defalarca yaşamlar deneyimlemek üzere dünyaya geliyoruz. Dini inancınız belki böyle düşünmenize engel oluyordur ama yapılan regresyon çalışmalarında artık anlaşılmıştır ki; dünyaya defalarca geldik ve geleceğiz. Bu konuda herkesin inancına saygı duyuyorum ama bu gerçeği görmek isteyenlere regresyonla ilgili kitaplar okumalarını öneririm. Psikanalitik çalışmalar da bizi bu doğruya götüren örneklerle doludur.” dedi.

Ayrıca Demircioğlu sözlerine şöyle devam etti; “Bizler bu bedenle bu dünyada yaşamaya geldik ancak içimizdeki enerji daha önce bedenlenmişti ve bedenlenmeye devam edecek. Bizim tekamül yolculuğunu tamamlamak için dünyada deneyimlememiz gereken hayatları bir tanesinin içindeyiz. Deepak Chopra der ki: “Biz ruhu bedenin içinde sanırız, oysa beden ruhun içindedir” Çünkü ruh ölümsüzdür bedenin ömrü vardır. Ruhunuzu “Nefes” olarak düşünebilirsiniz. Bedeninize aldığınız nefes sizin ruhunuzdur ve bu bedende yaşamı nefesiniz sayesinde deneyimlersiniz. Son nefesinizi verdiğiniz anı bir sonraki deneyiminizde mutlaka taşırsınız ve bir regresyon seansına girerseniz o anı hatırlayabilirsiniz. Bu bilgi bize bedenimizdeki hastalıkların, kaydımızda tuttuğumuz mesajlar olduğunu gösterir. Bizler bazen aynı olayları tekrar tekrar yaşarız , başımıza gelenlerle ilgili şikayet eder dururuz. Bir gün külahı önümüze koyup “Neden bu durum sürekli benim başıma geliyor?” demeye başladığımız anda döngülerimiz değişebilir. Burada size olumlu düşünce gücünden bahsetmiyorum, kendimizi tanıma yolunda ilk adımlarımızı atabilmek için öncelikle bakış açımızı değiştirmeliyiz.Bunun çok kolay olduğunu söyleyemem çünkü yılların alışkanlıklarını, bakış açılarını, öğretilerini bir anda unutmak mümkün değildir. Ancak evren sizin bakış açınızı değiştirmenizi beklemez, bildiği kurallarla devam eder.”



