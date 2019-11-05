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Bülent Ecevit İzmir'de anıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.11.2019 14:53 | Son Güncelleme

DSP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe: - "Ecevit, emperyalizme dur diyebilen nadir başbakanlardan birisiydi ve ömrü bunların bedelini ödemekle geçti"

İZMİR (AA) - Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, vefatının 13'üncü yılında İzmir'de anıldı.

DSP Buca İlçe Teşkilatınca Bülent Ecevit Anıt Parkı'nda düzenlenen anma programına, DSP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe, DSP İl Başkanı Ramazan Solmaz ile diğer ilgililer katıldı. Bülent Ecevit heykeline çelenk konulmasının ardından konuşan Karakülçe, Ecevit'in mücadelelerle dolu bir siyasi yaşamı olduğunu ifade etti.

Ecevit'in ülke içerisinde darbecilere, uluslararası alanda ise emperyalist devletlere karşı çıktığını aktaran Karakülçe, şunları söyledi:

"Ecevit, emperyalizme dur diyebilen nadir başbakanlardan birisiydi ve ömrü bunların bedelini ödemekle geçti. 12 Eylül'de askeri darbe dayatıldığında ona tek hayır diyebilen, partisi kapansa yeniden yollara düşen, hiçbir mücadeleden geri durmayan, yazılarıyla, arayışlarıyla yürüyen bir başbakandı. Ecevit, memleketin geleceği söz konusu olduğunda kendi şahsi menfaatlerinden vazgeçebilen bir siyasetçiydi.

DSP İzmir İl Başkanı Ramazan Solmaz ise Ecevit'in sadece Türkiye için değil tüm dünya için örnek bir lider imajına sahip olduğunu kaydetti.

Programın ardından Bülent Ecevit için DSP İzmir İl Başkanlığı önünde lokma dağıtıldı.

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