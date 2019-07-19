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Bülent Ecevit KKTC’de törenle anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 13:55 | Son Güncelleme

Türkiye’nin eski Başbakanlarından Bülent Ecevit, 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı’nın yıl dönümü vesilesiyle Lefkoşa Göçmenköy’deki heykeli önünde düzenlenen törenle anıldı.Kıbrıs Barış Harekâtı’nı gerçekleştiren hükumetin Başbakanı Bülent Ecevit, 20 Temmuz’da kutlanacak Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle KKTC’de anıldı.

Türkiye’nin eski Başbakanlarından Bülent Ecevit, 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı’nın yıl dönümü vesilesiyle Lefkoşa Göçmenköy’deki heykeli önünde düzenlenen törenle anıldı.
Kıbrıs Barış Harekâtı’nı gerçekleştiren hükumetin Başbakanı Bülent Ecevit, 20 Temmuz’da kutlanacak Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle KKTC’de anıldı. Bülent Ecevit’i anma törenine KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği ile Sönmezliler Ocağı, muharip dernekler, bazı siyasiler, sivil toplum örgütleri katıldı.
KKTC Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre törende yaptığı konuşmada, 1974’te Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı merhum Bülent Ecevit’in, sadece dönemin Başbakanı değil, Kıbrıs Türk halkının gönüllerini fetheden kişi olduğunu söyledi. Osmanlı’nın adadan çekilmesiyle Kıbrıslı Türklerin 96 yıl öksüz, yetim kaldığını ve ana vatan Türkiye’yi beklediğini belirten Töre, Kıbrıslı Türklerin umudunun hiç tükenmediğini kaydetti. Töre, “1878’de Osmanlı Türk ordusunun Ada’dan çekilmesi gibi şimdi de Türk ordusunun Ada’dan çekilmesini ve garanti ve ittifak anlaşmalarının ne tamamen ortadan kaldırılmasını ne de sulandırılması asla kabul edemeyiz” dedi.

“Türk ordusu bizim için vazgeçilmezdir”
Tarihte yaşanan sıkıntıların tekrar yaşanmasının istenmediğinin altını çizen Töre, “Böyle bir gözyaşı tekrar dökemeyiz. Türkiye bu adadan giderse sonu Girit adası gibi olur, 12 Adalar gibi olur, Batı Trakya’daki durumuna düşeriz. Onun için Türk ordusu bizim için vazgeçilmezdir. Bu mücadelenin direnişin sonunda kurmuş olduğumuz KKTC bizim için vazgeçilmezdir. Onun için Ecevit’i sonsuza kadar Kıbrıs’ta Türklük var olduğu müddetçe rahmetle anacağız. Onun kahramanca kararı bugün Kıbrıs Türk halkını devlet sahibi yapmıştır. Özgürlüğe, hürriyete kavuşturmuştur” ifadelerini kullandı.

“Denizlerdeki işgal de gerçekleşmeyecektir”
Türk ordusu sayesinde artık güvende olduklarına dikkat çeken KKTC Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, “Güvenlik içinde yaşıyoruz, Güvenliğimize bir şey mi battı, Rumlar bize bir şey mi yapıyor, şimdi de denizleri işgal etmeye çalışıyorlar ama yağma yok. Ana vatan Türkiye garantili intibak anlaşmaları çerçevesinde Türkiye ile KKTC ikili anlaşmaları sayesinde kararlı bir şekilde denizlerin işgaline fırsat vermeyecektir. Kıbrıs adasının topraklarını Rumların işgale edememiş ise yüzde 65’i onlarda kalmışsa yüzde 30 5’inde de KKTC varsa denizlerdeki işgal de gerçekleşmeyecektir” ifadelerini kullandı.

“Neden AB, Rum tarafını tek taraflı üye olarak aldı?”
Kıbrıs ile yakından uzaktan ilişkisi bulunmayan ülkelerin bölgenin huzurunu tehdit ettiğine dikkat çeken Töre, “Kıbrıs Türk halkının denizlerdeki ortaklık hakları pay hakları Kıbrıs Cumhuriyeti’nden kalma olarak hem de Kıbrıs adasının kıta sahanlığından dolayı Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinde ana vatan Türkiye kararlı bir şekilde savunmaktadır. Türkiye’ye şu anda ambargolar uygulamaya çalışıyor Avrupa Birliği. Ey Avrupa Birliği, sen lidersin, lider ülkelerin Fransa neden Avrupa Birliği’ne Kıbrıs Rum tarafını tek taraflı olarak üye aldınız. Fransa, İtalya Sizin Güney Kıbrıs’taki üstlerde işiniz nedir? Deniz filolarınızı niye gönderiyorsunuz? Garantör, komşu, kıyıdaş, yakın komşu da değilsiniz. Ey Amerika, siz okyanuslar ötesinden Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Adası’nda işiniz nedir? Neden Türkiye’ye ‘hayır’ diyorsunuz, ama Türkiye bu bölgenin ülkesidir” ifadelerini kullandı.

“Türk ordusu adada en büyük güvencemizdir”
Kıbrıs meselesinin Türkiye’nin meselesi olduğunu söyleyen Töre, “Türkiye’ye en yakın komşumuzdur ve garantör ülkedir. Dolayısıyla ana vatan Türkiye ile birlikte olacağını öğreneceğiz, Türk ordusu adada en büyük güvencemiz özgürlüğümüzün en büyük güvencesidir. Milli devletimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının ulaştığı en büyük şereftir. Atatürk, cumhuriyet en büyük bayramımız ve eserimizdir. Kıbrıs Türk halkının da ulaştığı en büyük Şeref, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. Bunu asla unutmayalım gerek yokmuş iki bağımsızlığa gerek yokmuş böyle sözler, maalesef çok gafil sözlerdir. Bunlar kabul edilemez! Onun için diyoruz ki yaşasın Türk ordusu. Yaşasın garantör ana vatan Türkiye. Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ruhunuz şad olsun Sayın Bülent Ecevit sizi anmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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