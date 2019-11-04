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Bülent Ecevit, ölümünün 13'üncü yıl dönümünde anılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.11.2019 16:36 | Son Güncelleme

ESKİ başbakanlardan Bülent Ecevit, ölümünün 13'üncü yıl dönümünde yarın Ankara'da mezarı başında düzenlenecek törenle anılacak.

Bülent Ecevit, ölümünün 13'üncü yıl dönümünde anılacak

ANKARA, (DHA)- ESKİ başbakanlardan Bülent Ecevit, ölümünün 13'üncü yıl dönümünde yarın Ankara'da mezarı başında düzenlenecek törenle anılacak.
1987 yılında Demokratik Sol Partisi'nin (DSP) başına geçen, ondan önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde yer alan Bülent Ecevit, 5 Kasım 2006 tarihinde hayatını kaybetti. Eski başbakanlardan Ecevit için yarın ölümünün 13'üncü yılı nedeniyle Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında tören düzenlenecek. Saat 11.00'de düzenlenecek törene, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile çok sayıda partilinin katılması bekleniyor.

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Bülent Ecevit, ölümünün 13'üncü yıl dönümünde anılacak

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