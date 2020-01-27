Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Kutoğlu'ndan deprem değerlendirmesi:

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, "Arama kurtarma, yardım anlamında 1999 depreminden bu yana çok yol aldık. Bunu da zaten Elazığ depremi sonrasında görüyoruz. Sahada gayet organize çalışmalar yürütülüyor. Ama bizim, insanlarımızı kaybetmeden, bu acıları yaşamadan deprem güvenliği yapılar içerisinde ayağımızı uzatıp televizyonumuzu seyrediyor olmamız lazım." dedi.

Kutoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ depreminin ardından bu alanda bulunan stresin Bingöl, Kahramanmaraş, Adana'ya doğru kaydığını ve Türkiye'nin değişik yerlerinde gerinimlerin söz konusu olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin tamamında sorunlu yapıları tasfiye edecek bir düzen oluşturmamız lazım." diyen Kutoğlu, "Deprem sonrası arama kurtarma, yardım ve bina yapım faaliyetlerine ağırlık veriyoruz ama dünyadaki araştırmalar şunu gösteriyor: Deprem öncesi tedbir alırsanız ve riskleri azaltırsanız o zaman yedide bir daha az ekonomik yük getiriyor size." diye konuştu.

Arama kurtarma, yardım anlamında 1999 depreminden bu yana çok yol alındığının altını çizen Kutoğlu, "Bunu da zaten Elazığ depremi sonrasında görüyoruz. Sahada gayet organize çalışmalar yürütülüyor. Ama bizim insanlarımızı kaybetmeden, bu acıları yaşamadan deprem güvenliği yapılar içerisinde ayağımızı uzatıp televizyonumuzu seyrediyor olmamız lazım. Deprem oluyor, olacak. Bugün Elazığ'da oldu, yarın Marmara'da, Ege'de olabilir. Karadeniz de deprem potansiyeli taşıyor. Karadeniz'in içerisinde de çalışılmamış fay hatları var. Türkiye'de daha niteliği belirlenmemiş bir dolu fay hattı var." ifadelerini kullandı.