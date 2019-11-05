HABER

Bülent Ecevit, vefatının 13'üncü yılında mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 12:44 | Son Güncelleme

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: - "Ecevit, Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz bekçisi, gerçek bir cumhuriyetçi, gerçek bir halkçı, milliyetçi, devletçi, laiklik ilkesine ve inançlara saygı kavramını yükleyen gerçek bir devrimciydi"

ANKARA (AA) - Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, vefatının 13’üncü yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Devlet Mezarlığı'ndaki törene, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Yıldırım Kaya, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile CHP'li bazı milletvekilleri, DSP Parti Meclisi üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Bülent Ecevit'in kabrine çelenk bırakmasının ardından konuşan Önder Aksakal, Ecevit'in ezen ve ezilenin olmadığı, çokça üretip hakça paylaşılan insanca-hakça bir düzende, tam bağımsız Türkiye'nin yaratılması ve sonsuza kadar yaşatılmasını hedeflediğini belirtti.

Aksakal, Ecevit'in bu uğurda emperyalist politikalara karşı adeta göğsünü siper ettiğini ifade ederek, "Ecevit, Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz bekçisi, gerçek bir cumhuriyetçi, gerçek bir halkçı, milliyetçi, devletçi, laiklik ilkesine inançlara saygı kavramını yükleyen gerçek bir devrimciydi." değerlendirmesinde bulundu.

Ecevit'in 18 yıl önce bıraktığı Türkiye'den, tek bir eser kalmadığını ileri süren Aksakal, Türkiye'nin bugün siyasi ve ekonomik olarak belki de tarihinin en kritik döneminden geçtiğini söyledi.

Cumhuriyetin 96 yıllık tüm kazanımlarının birer birer satıldığını iddia eden Aksakal, şunları kaydetti:

"Binlerce yıllık geçmişi olan ve yüzlerce yıl üç kıtada hüküm sürmüş asil Türk milletinin bugün getirildiği nokta, milletin birliğini, toplumun dirliğini ve vatanın bölünmez bütünlüğünü kaybetme noktasındadır ama demokratik sol felsefeyi bir yaşam biçimi haline getirmiş demokratik solcular, Atatürk'ün kurduğu ve bizlere emanet ettiği cumhuriyetimizi, senin kurduğun Demokratik Sol Partiyi ve beyaz güvercinli mavi bayrağı, rengini şehitlerimizin kanından almış şanlı al bayrağımızın altında sonsuza kadar yaşatacaklardır.

Biz demokratik solcular olarak, seninle birlikte çıktığımız yolda senin ışığınla, büyük önder Atatürk'ün izinde yılmadan, yorulmadan, inançla ve kararlılıkla yürüyeceğimize söz vermiştik, bu sözümüzden kanımızın son damlasına, son nefesimize kadar dönmeyeceğimizi bir kez daha haykırıyoruz."

Engin Altay ise Ecevit'in salt bir siyasetçi değil aynı zamanda sanat ve duygu insanı olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden bugüne yetiştirdiği büyük devlet adamları arasında yer aldığını söyledi.

Ecevit'in siyaseti, sevgi ve barış şiarıyla yürüttüğünü belirten Altay, Ecevit'in herkese umut ve öz güven aşıladığını ifade etti.

Ecevit'in temiz siyaset anlayışının CHP ve DSP tarafından sürdürülmeye devam edileceğini kaydeden Altay, "Cumhuriyetimizin demokrasiyle taçlanması ve herkes için özgürlük ve adalet için Merhum Genel Başkanımız Ecevit'in bize bıraktığı bayrağı, nihai hedefe taşıyana kadar durmadan yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Daha önce bilinmeyen bir yapı! Mühendisler bile şaşkın Daha önce bilinmeyen bir yapı! Mühendisler bile şaşkın
İstanbul Havalimanı'na "Yılın Havalimanı" ödülüİstanbul Havalimanı'na "Yılın Havalimanı" ödülü
Teröristlere silah sevkiyatı, 3 ülkenin kesiştiği Ovaköy Sınır Kapısı'yla önlenecekTeröristlere silah sevkiyatı, 3 ülkenin kesiştiği Ovaköy Sınır Kapısı'yla önlenecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bülent Ecevit vefatının 13'üncü yılında mezarı başında anıldı DSP Genel Başkanı Önder Aksakal

En Çok Okunan Haberler

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Memur ve memur emeklisine zam göründü

Memur ve memur emeklisine zam göründü

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri açıkladı: Birkaç günde 100 bin insan Suriye'ye döndü

Suriyeli sığınmacılarla ilgili flaş açıklama

Suriye sınırında hareketlilik! Rusya ile ikinci devriye

Sınırda hareketlilik! Az önce başladı

Korkunç! Av tüfeğiyle intihara kalkıştı, çenesi parçalandı

Av tüfeğiyle intihara kalkıştı, çenesi parçalandı

Son dakika: Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Adıyaman'da terör operasyonu! Jandarma adeta etten duvar ördü

Jandarma adeta etten duvar ördü

Terörden temizlenen Şerafettin Dağı, dağcıların yeni gözdesi oldu

Terörden temizlendi! Dağcıların yeni gözdesi oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.