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Bülent Ecevit'in vefatının 12'nci yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 12:27 | Son Güncelleme

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, vefatının 12'nci yılında mezarı başında anıldı - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: - "Bülent Ecevit, Türk siyasi tarihinde çok önemli bir yer tutmuş, ülke ve dünya siyasetinde saygınlığı elde edebilmiş ender devlet adamlarından bir tanesidir. Onun kurduğu DSP'nin neferleri olarak, sonsuza kadar gelecek nesillere onun kuramını, düşüncesini ve Türkiye sevdasını aktarmakla görevli insanlar olarak, onun yolunda gitmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz"

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, vefatının 12'nci yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Devlet Mezarlığı'ndaki törene, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, eski DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Ecevitçi Arayış Platformu üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

Aksakal, çelenk bırakmasının ardından yaptığı konuşmada, DSP'yi Türk siyaseti için "olmazsa olmaz bir parti" olarak niteledi.

Bülent Ecevit'in kendilerine çok büyük bir emanet bıraktığını vurgulayan Aksakal, şöyle konuştu:

"Bülent Ecevit, Türk siyasi tarihinde çok önemli bir yer tutmuş, ülke ve dünya siyasetinde saygınlığı elde edebilmiş ender devlet adamlarından bir tanesidir. Onun kurduğu DSP'nin neferleri olarak, sonsuza kadar gelecek nesillere onun kuramını, düşüncesini ve Türkiye sevdasını aktarmakla görevli insanlar olarak, onun yolunda gitmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bülent Ecevit, Türkiye'nin içinde bulunduğu ve bulunabileceği durumları o günden işaret etmiş, öngörülü bir devlet adamıydı. Kendisini minnet ve şükranla yad ediyoruz."

Anma töreninin ardından ziyaretçiler Bülent Ecevit'in kabrine çiçek bıraktı.

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Bülent Ecevit'in vefatının 12'nci yılı DSP Genel Başkanı Aksakal

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