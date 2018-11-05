HABER

Bülent Ecevit'in vefatının 12'nci yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 14:16 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Emekten ve emekçiden yana tutumuyla Türkiye'deki üçüncü büyük devrime imza atarak, sosyal demokrasi devrimini de gerçekleştiren Ecevit siyasi tarihimizde silinmez bir yer almıştır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Emekten ve emekçiden yana tutumuyla Türkiye'deki üçüncü büyük devrime imza atarak, sosyal demokrasi devrimini de gerçekleştiren Ecevit siyasi tarihimizde silinmez bir yer almıştır." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in vefatının 12'nci yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajında, CHP Genel Başkanlığı da yapan Ecevit'in, dürüstlüğü, nezaketi, ilkeli siyaset anlayışı ile herkese örnek olması gereken bir isim olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bülent Ecevit demek halkın umudu demektir." ifadesine yer verdi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bu umut halkımızın yoğun sevgisi ile büyümüş, bağımsızlığımızı koruyan bir kalkan, Kıbrıs'ın Beşparmak Dağları'na damgasını vuran kurtuluş müjdesi olmuştur. Tarihimizin en zor zamanlarında dirayetli tutumu, yüksek cesareti ve olgunluğu ile verdiği kararlar devlet adamı niteliğinin somut simgeleridir."

- "Siyasi tarihimizde silinmez bir yer almıştır"

Ecevit'in, siyasete kazandırdığı üslup ve ahlak bakımından da saygıyla hatırlandığını bildiren Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Uzun yıllar süren hizmet dönemi sırasında hiçbir usulsüzlüğe, yolsuzluğa bulaşmamış, milletimizin kendisine emanet ettiği her kuruşu korumuş, yetim hakkının yenilmesine asla müsaade etmemiştir. Emekten ve emekçiden yana tutumuyla, Türkiye'deki üçüncü büyük devrime imza atarak, sosyal demokrasi devrimini de gerçekleştiren Ecevit siyasi tarihimizde silinmez bir yer almıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle şair, yazar, düşünce insanı ve Genel Başkanımız Sayın Bülent Ecevit'i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyor, güzel ülkemize kazandırdığı her şey için şükranlarımı sunuyorum."

PARTNERÜnlü mankeni iç çamaşır giymediğine pişman eden an!Ünlü mankeni iç çamaşır giymediğine pişman eden an!
Ölülere borç çıkardılar: Ücreti ödeyemeyenlerin mezarına yeni defin yapılacakÖlülere borç çıkardılar: Ücreti ödeyemeyenlerin mezarına yeni defin yapılacak
Türkiye'de tsunami için en tehlikeli kıyılar açıklandıTürkiye'de tsunami için en tehlikeli kıyılar açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bülent Ecevit CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçimde İstanbul için flaş iddia: İbre kayıyor

Yerel seçimde İstanbul için flaş iddia: İbre kayıyor

Kocasıyla birlikte iş adamını tehdit etti: Görüntüleri internette yayarım

Kocasıyla birlikte iş adamını tehdit etti: Görüntüleri internette yayarım

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu'nun fotoğrafı şaşırttı

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu'nun fotoğrafı şaşırttı

Hilal Altınbilek'ten sevişme sahnesi itirafı

Hilal Altınbilek'ten sevişme sahnesi itirafı

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

İlginizi Çekebilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

Arabasına bindi çakmağı çaktı! Korkunç görüntüler

Arabasına bindi çakmağı çaktı! Korkunç görüntüler

Didem'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Odaya kilitlemişler

Didem'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Odaya kilitlemişler

Ölülere borç çıkardılar: Ücreti ödeyemeyenlerin mezarına yeni defin yapılacak

Ölülere borç çıkardılar: Ücreti ödeyemeyenlerin mezarına yeni defin yapılacak

Türkiye'de tsunami için en tehlikeli kıyılar açıklandı

Türkiye'de tsunami için en tehlikeli kıyılar açıklandı

Antalya'da 5 yıldızlı otelin sahilinde 2 kişi ölü bulundu

Antalya'da 5 yıldızlı otelin sahilinde 2 kişi ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.