HABER

Bülent Ecevit'in vefatının 13'üncü yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 22:03 | Son Güncelleme

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, ölümünün 13'üncü yıl dönümünde düzenlenen "Köykentten Teknokent"e panelinde anıldı

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, vefatının 13'üncü yılında "Köykentten Teknokent"e panelinde anıldı.

Yenimahalle Belediyesi ve Rahşan Ecevit-Bülent Ecevit Bilim, Kültür ve Sanat Vakfı tarafından Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, yazar ve yapımcı Nebil Özgentürk'ün hazırladığı Ecevit'in hayatını anlatan kısa filmin gösterimiyle başladı. Ardından Bülent Ecevit'in yazdığı Çanakkale Destanı'nı anlatan şiiri okundu. Bu sırada salonda bulunanlar duygusal anlar yaşadı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, burada yaptığı konuşmada, Bülent Ecevit'i gençlik yıllarından itibaren örnek aldığını söyledi.

CHP'li belediyelere, Türk siyasetinde yarım asırdan fazla aktif rol alan Ecevit'in projelerini uygulamaları çağrısında bulunan Yaşar, "Liderlik vizyon sahibi olmaktır. Sayın Bülent Ecevit'in sadece Köykent Projesini masaya yatırdığımızda ve bugün içinde bulunduğumuz durumla karşılaştırdığımızda kendisinin ne kadar vizyoner bir lider olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Rahşan Ecevit-Bülent Ecevit Bilim, Kültür ve Sanat Vakfı Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı da Bülent Ecevit'in eşi ve aynı zamanda vakfın başkanı Rahşan Ecevit'in rahatsızlığı nedeniyle programa katılamadığını ifade etti.

Konuşmaların ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Rahşan Ecevit-Bülent Ecevit Bilim, Kültür ve Sanat Vakfı Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı, eski CHP Milletvekili Oktay Ekşi ve eski Orman Bakanlığı Müsteşarı Necati Uyar, Serhan Asker'in moderatörlüğünde düzenlenen panelde birer konuşma yaptı.

Daha önce bilinmeyen bir yapı! Mühendisler bile şaşkın Daha önce bilinmeyen bir yapı! Mühendisler bile şaşkın
Tutuklu HDP'li Başkanların 15 Yıla Kadar Hapsi İsteniyorTutuklu HDP'li Başkanların 15 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor
Dev operasyon! 46 kilogram ele geçirildiDev operasyon! 46 kilogram ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anma Bülent Ecevit Kültür ve Sanat Vakfı Yenimahalle Belediyesi

En Çok Okunan Haberler

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

Beşiktaş'ta dehşet saçmıştı! Şoförün ifadesi şoke etti

Beşiktaş'ta dehşet saçmıştı! Şoförün ifadesi şoke etti

Sokakta dilenen kadın gayrimenkul zengini çıktı

Sokakta dilenen kadın gayrimenkul zengini çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

Dev operasyon! 46 kilogram ele geçirildi

Kaçırılan kadını kurtarmaya çalıştı! Kahraman şoför o anları anlattı

Kaçırılan kadını kurtarmaya çalıştı! Kahraman şoför o anları anlattı

'Kuzeydeki son Osmanlı' vefat etti!

'Kuzeydeki son Osmanlı' vefat etti!

Gaziden duygulandıran sözler!

Gaziden duygulandıran sözler!

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist öldürüldü

Bakanlık duyurdu! PKK'ya bir darbe daha

Kod adı Fevzi mi? Mahkemede bunları söyledi

Kod adı Fevzi mi? Mahkemede bunları söyledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.