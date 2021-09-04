HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bülent Eczacıbaşı hakkında 'şantiye bastı' iddiasıyla suç duyurusu

Bülent Eczacıbaşı hakkında 'şantiye bastı' iddiasıyla suç duyurusu

04.09.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde villasının yanındaki villa şantiyesini bastığı iddia edilen iş insanı Bülent Eczacıbaşı ve çalışanları hakkında şantiye yöneticileri, ‘Araziye izinsiz girmek’ten suç duyurusunda bulundu. Eczacıbaşı Holding’den yapılan açıklamada ise, ‘’Kamu mülkiyeti olan bir araziden Bülent Eczacıbaşı geçerken, ruhsatsız bir inşaatın görevlilerince kendisinin engellendiği’’ ileri sürüldü.

Bülent Eczacıbaşı hakkında 'şantiye bastı' iddiasıyla suç duyurusu

İş insanı Bülent Eczacıbaşı, villasının yakınında devam eden villa inşaatı çalışanları ile geçtiğimiz günlerde bir tartışma yaşamıştı. Şantiye çalışanları, Bülent Eczacıbaşı ve çalışanlarına, "Burası özel arazi, buraya giremezsiniz" dedi. Bülent Eczacıbaşı ise, "Biz ister çıkarız ister çıkmayız, kimse bir şey yapamaz" yanıtını verdi. Aynı çalışanın, "Polise şikayet edeceğiz" uyarısı üzerine Eczacıbaşı, "Et" dedi.

3a56a76e25eb5a13e18248ab96623e83

Ardından Eczacıbaşı'nın yanında bulunan belinde silahı olan biri, şantiye çalışanının elindeki telefonu zor kullanarak alıp, çektiği görüntüleri silmeye çalıştı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Olayın ardından şantiye yönetimi, savcılığa giderek Bülent Eczacıbaşı ve çalışanları hakkında ‘Araziye izinsiz girmek’ten suç duyurusunda bulundu.

ce3304ae2edf0955c89a8890f4b4afdf

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşine "İlk buluştuğumuz yerdeyim" diye mesaj attı, sonrası korkunçEşine "İlk buluştuğumuz yerdeyim" diye mesaj attı, sonrası korkunç
"Ölmeyeceksin, sürüneceksin" dedi, dehşeti yaşattı"Ölmeyeceksin, sürüneceksin" dedi, dehşeti yaşattı
Emlak ofisinde cinayet! Motosikletle gelip kurşun yağdırdılarEmlak ofisinde cinayet! Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri'nden 81 il valiliğine yüz yüze eğitim öncesi talimat

İçişleri'nden 81 il valiliğine yüz yüze eğitim öncesi talimat

Erdoğan imzaladı! Bazı fakültelerin adı değişti

Erdoğan imzaladı! Bazı fakültelerin adı değişti

Sigarada yeni dönem! Artık zorunlu

Sigarada yeni dönem! Artık zorunlu

"Benim bebeğim artık yasal" dedi içkili poz yayınladı

"Benim bebeğim artık yasal" dedi içkili poz yayınladı

3 kızını öldüren imamdan şoke eden sözler: Hayalden ibaret

3 kızını öldüren imamdan şoke eden sözler: Hayalden ibaret

Tüyler ürperten olay! Göğsüne zıpkın saplandı

Tüyler ürperten olay! Göğsüne zıpkın saplandı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Darp edilen muhabir konuştu: Ağzıma diş parçaları geliyordu

Darp edilen muhabir konuştu: Ağzıma diş parçaları geliyordu

Balıkçıların ağına takıldı! Sahil ve plaj kapatıldı

Balıkçıların ağına takıldı! Sahil ve plaj kapatıldı

Son mesajı bu oldu! 24 saat geçmeden hayatını kaybetti

Son mesajı bu oldu! 24 saat geçmeden hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.