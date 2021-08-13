Bülent Emrah Parlak kızıyla baş başa tatile çıktı

Başarılı oyuncu Bülent Emrah Parlak, kızı Lisa Parlak ile baba kız tatiline çıktı. Rol aldığı tüm projelerde izleyicinin beğenisini kazanan Parlak, kızına olan ilgisiyle de sevenlerinden tam not alıyor.

Lisa ile baş başa tatil planı yapan oyuncu, tatil için Ayvalık’ı tercih etti. İstanbul’da da kızıyla birlikte elektrikli bisiklet ile seyahat eden Bülent Parlak, Ayvalık’ta geçirdikleri 20 gün boyunca Lisa’yla bisiklet üzerinde doğa turları yapmayı ihmal etmedi.

Tatil günlerini kızına ayıran başarılı oyuncu, tatil sonrası tiyatro oyunu ve yeni proje görüşmelerine başladı.

