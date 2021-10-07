Bülent Ersoy babasının tabutu başında helallik istedi

Bülent Ersoy'un eylül ayında evinde düşerek hastaneye kaldırılan babası Fikret Erkoç, önceki gün yaşamını yitirdi. Kısa süre örce kaybettiği annesinin ardından babasının ölümüyle yıkılan Ersoy, cenaze töreninde zor anlar yaşadı.

TEK BAŞINA AYAKTA DURAMADI

Fikret Erkoç için dün Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende zor anlar yaşayan 69 yaşındaki Bülent Ersoy, kendisi için tabutun kenarına konulan sandalyeye oturdu. Peş peşe aldığı ölüm haberler inden dolayı ayakta durmakta güçlük çeken Diva yardımlarla yürüyebildi.

Törende konuşan ünlü sanatçı, "Ne söylenir böyle zamanda... Anneciğim ölmüştü, sağ kolum gitmişti. Şimdi babacığım öldü, sol kolum da gitti" dedi.

Ersoy babasının tabutunun başında ise babasından helallik istedi. O anlar da kameralara yansıdı.

