Bülent Ersoy Bodrum'u motosikletle gezdi

Bülent Ersoy Bodrum sezonunu açtı. Bodrum çarşısında arkadaşı Serpil Benay'ı ziyaret eden Ersoy, dostlarıyla kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından motosiklete binen Ersoy, Bodrum çarşısını motosikletle turladı. Motosiklete çığlık atarak gezen ünlü sanatçıyı gören vatandaşlar ve turistler ise şok oldu.

Bülent Ersoy'u motosiklet üstünde görenler fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarıştı. Motosiklette çocuklar gibi eğlenen Ersoy, kahvaltının ardından yeniden motosiklete binerek Bodrum çarşısından ayrıldı.

TEKNE TURUNA ÇIKACAK

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bülent Ersoy sempatik tavırları ile dikkat çekti. Bir gazetecinin "Seçim değerlendirmesi yapar mısınız?" sorusuna kızan Ersoy, "Ben şimdi tekne ile adalara gezmeye gideceğim, daha sonra seçimde İstanbul'da oy kullanacağım." dedi.

