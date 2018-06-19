MAGAZİN

Bülent Ersoy Bodrum'u motosikletle gezdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.06.2018 21:49 | Son Güncelleme

Bülent Ersoy Bodrum sezonunu açtı. Motosiklete binerek çığlık çığlığa Bodrum çarşında turlayan Ersoy'u gören tatilciler ve vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bülent Ersoy Bodrum'u motosikletle gezdi

Bülent Ersoy Bodrum sezonunu açtı. Bodrum çarşısında arkadaşı Serpil Benay'ı ziyaret eden Ersoy, dostlarıyla kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından motosiklete binen Ersoy, Bodrum çarşısını motosikletle turladı. Motosiklete çığlık atarak gezen ünlü sanatçıyı gören vatandaşlar ve turistler ise şok oldu.

Bülent Ersoy'u motosiklet üstünde görenler fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarıştı. Motosiklette çocuklar gibi eğlenen Ersoy, kahvaltının ardından yeniden motosiklete binerek Bodrum çarşısından ayrıldı.

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TEKNE TURUNA ÇIKACAK
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bülent Ersoy sempatik tavırları ile dikkat çekti. Bir gazetecinin "Seçim değerlendirmesi yapar mısınız?" sorusuna kızan Ersoy, "Ben şimdi tekne ile adalara gezmeye gideceğim, daha sonra seçimde İstanbul'da oy kullanacağım." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy Bodrum

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