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Bülent Ersoy bornozlu videosu ile olay olmuştu! Açıklama yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.08.2018 16:05 | Son Güncelleme

Bülent Ersoy'un dün paylaştığı Instagram videosuyla gündem oldu! Diva hakkında yapılan yorumlara yanıt verdi

Bülent Ersoy bornozlu videosu ile olay olmuştu! Açıklama yaptı

Bülent Ersoy'un Instagram hesabından paylaştığı bornozlu video, sosyal medyada olay yarattı. Ersoy'un videosunu çok beğenenlerin yanı sıra eleştirenler de vardı. Ersoy, gelen olumsuz yorumlara daha fazla dayanamayarak Instagram hesabından açıklama yaptı.

"BENDEN BİR TANE VAR"

Instagram hesabından uzun bir açıklama yapan Ersoy şunları söyledi: "Dün Instagram hesabımda paylaştığım Snapchat videosu esprisine gülümseyerek, her zamanki hoşgörü ve nezaketleriyle yorum yapan aziz ve muhterem değerli takipçilerime, izleyicilerime, dinleyicilerime; bu vesileyle medyun-u şükran olarak yine teşekkürlerimi arz ediyorum.

Beni sevdiklerini bildiğim birkaç yakın dostumun "Yaşayan en büyük sanat musikisi üstadı koskoca Diva'ya yakışmamış" tenkitlerini okuyunca da ifade etmek istedim ki "Yıllar içinde daima söylemişimdir, bu yıl sanat hayatımın 46. yılında yine söylüyorum 'her zaman helva da, halva da demeyi' bilmişimdir. Ve onun içindir ki benden 1 tane var!

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Musikimi dinleyenler, şahsımla ilgilenenler Türkiye'de Edirne'den Şemdinli'ye kadar, her yaş grubundaki insanlardır. Sanatımda otoriteyim ama, sanatımdaki otorite ve üstadlığımın, bu tarz bir video çekip sevenlerimi gülümsetmekle hiçbir bağlantısı kurulamaz, kurulmamalıdır…

Her insanın içinde, büyütmediği bir çocuk olabilir ve o çocuğu böylesi minik esprilerle kendisini sevenlerle paylaşmak istemesi de, en doğal olan bir durumdur. Dün benim yapmış olduğum gibi... Hürmetlerimin kabulü dileğiyle efendim…"

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Bülent Ersoy Bülent Ersoy diva

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