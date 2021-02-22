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Bülent Ersoy'dan Alpay'a 'Zeki Müren' tepkisi

22.02.2021 10:49 | Son Güncelleme:
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Bülent Ersoy'dan Alpay'a 'Zeki Müren' tepkisi

Müzisyen Alpay'ın, son röportajında Zeki Müren ile ilgili yaptığı açıklamalar tepki topladı. Alpay, "Zeki Müren, abartılı üslubu ve Türkçe'siyle Türk Sanat Müziği'ni katletmiştir. Ölçüsüz tavırlarıyla Türkiye'de kötü örnek olmuştur" ifadelerini kullandı. Tepkiler sonrasında Alpay'dan yanıt gelirken, sanatçı Bülent Ersoy da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Geçtiğimiz ay Özdemir Erdoğan'ın Zeki Müren'i hedef almasının ardından bu kez de müzisyen Alpay, 'Sanat Güneşi' hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

85 yaşındaki Alpay, 1996'da hayatını kaybeden Zeki Müren ile ilgili, "On kulağım olsa biriyle Zeki Müren dinlemem. Zeki Müren abartılı üslubu ve Türkçe'siyle Türk Sanat Müziği'ni katletmiştir. Ölçüsüz tavırlarıyla Türkiye'de kötü örnek olmuştur. Kendi kendisini ‘Sanat Güneşi’ ilan etti. Herkes 'Ne hokkabazlık yapacak?' diye programa giderdi. Çok alkış alanları kovdururdu" ifadelerini kullandı.

Alpay'ın bu söylemleri, müzik ve magazin dünyasında tepkiyle karşılandı ve sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

ALPAY'DAN AÇIKLAMA

Gelen tepkiler ardından Alpay, "Tamamen samimi hislerimi ifade ettim. Hissettiğim duyguları aktardım. Herkes herkesi sevmek zorunda değil" şeklinde konuştu.

BÜLENT ERSOY: SUSKUNLUĞUMU KORUYAMADIM

Şarkıcının bu sözlerinin ardından Bülent Ersoy da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan 68 yaşındaki Ersoy, şunları söyledi:

Muhterem takipçilerim; bugün gündeme düşen talihsiz bazı spekülatif açıklamalar karşısında suskunluğumu koruyamadım. Çünkü söz konusu sanat ve büyük sanatkârlardı. Türk Sanat Musıkisi'nin en nadide ve en zor makamlarından biri olan Dilkeşhâveran makamındaki bu şarkı Zeki Arif Ataergin beyefendiye aittir.

Ve Türk Sanat Musıkisi'nin saz üstadlarının refakatleri ile bilhassa yaylı tambur sazının deha icraakârı merhum büyük Ercüment Batanay (ki büyük usta ile son nefesini verdiği ana kadar gerek sahne emisyonlarım gerekse özel hayatımda da 30 sene özel sazım olarak daima beraber olup, çalışmaktan gurur duyduğum, onur duyduğum) bu büyük dehanın refakatleri ile ölümsüz iki dev sanatçının saz ve yorumlarından yapılan icraları sizlere aktarmaya mecbur hissettim kendimi.


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