Bülent Ersoy'dan Alpay'a 'Zeki Müren' tepkisi

Geçtiğimiz ay Özdemir Erdoğan'ın Zeki Müren'i hedef almasının ardından bu kez de müzisyen Alpay, 'Sanat Güneşi' hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

85 yaşındaki Alpay, 1996'da hayatını kaybeden Zeki Müren ile ilgili, "On kulağım olsa biriyle Zeki Müren dinlemem. Zeki Müren abartılı üslubu ve Türkçe'siyle Türk Sanat Müziği'ni katletmiştir. Ölçüsüz tavırlarıyla Türkiye'de kötü örnek olmuştur. Kendi kendisini ‘Sanat Güneşi’ ilan etti. Herkes 'Ne hokkabazlık yapacak?' diye programa giderdi. Çok alkış alanları kovdururdu" ifadelerini kullandı.

Alpay'ın bu söylemleri, müzik ve magazin dünyasında tepkiyle karşılandı ve sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

ALPAY'DAN AÇIKLAMA

Gelen tepkiler ardından Alpay, "Tamamen samimi hislerimi ifade ettim. Hissettiğim duyguları aktardım. Herkes herkesi sevmek zorunda değil" şeklinde konuştu.

BÜLENT ERSOY: SUSKUNLUĞUMU KORUYAMADIM

Şarkıcının bu sözlerinin ardından Bülent Ersoy da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan 68 yaşındaki Ersoy, şunları söyledi:

Muhterem takipçilerim; bugün gündeme düşen talihsiz bazı spekülatif açıklamalar karşısında suskunluğumu koruyamadım. Çünkü söz konusu sanat ve büyük sanatkârlardı. Türk Sanat Musıkisi'nin en nadide ve en zor makamlarından biri olan Dilkeşhâveran makamındaki bu şarkı Zeki Arif Ataergin beyefendiye aittir.