Bülent Ersoy'dan eski eşi için olay sözler 'Cehenneme direk olsun'

Bülent Ersoy, 2007'de jürilik yaptığı 'Popstar Alaturka' yarışmasında tanıştığı Armağan Uzun ile evlenip 1 yıl sonra boşanmıştı.

Bülent Ersoy, önceki gün bir AVM'de yakın arkadaşı Nur Yerlitaş ile buluşarak alışveriş yaptı. Yaklaşık dört saat kadar kaldığı AVM’de muhabirler ile sohbet eden Ersoy eski eşi için, "Benden uzak, cehenneme direk olsun." şeklinde konuştu. Ersoy, 'Çocuklar bana o adamdan bahsetmeyin ben onun reklamını yapmayacağım. Benim ağzım kıymetli o insan için konuşmaya değmez. Bana bu soruları sormayın lütfen, benden uzak cehenneme direk olsun'



