Bülent Ersoy’dan İbo Show iddialarına tokat gibi cevap!

Yılbaşına sayılı günler kala sanatçıların nerede sahne alacağı, hangi programda izleyici karşısına çıkacağı gibi sorular yanıtlarını buldu. Geçtiğimiz gün Bülent Ersoy’un İbo Show özel programına katılacağı ancak, saz ekibini Diva’ya rest çektiği için davetin iptal olduğu öne sürüldü. Bülent Ersoy hakkında çıkan bu haberlere yaptığı paylaşımla açıklama getirdi.

"TOKAT GİBİ YÜZLERİNE VURMAK İÇİNDİR"

Gelişmelerin ardından Bülent Ersoy sosyal medya hesabı Instagram'dan şöyle bir açıklama paylaştı;

KAMUOYUNUN DİKKATİNE!

*Muhterem takipçilerim,

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi bugün görsel ve yazılı basında çıkan haberler tamamen asılsız ve gerçeklerden uzaktır. Kaldı ki Sayın İbrahim Tatlıses'in program yapımcısı Sayın Polat Yağcı, Sayın Tatlıses'in programına çıkmam için bendenize böyle bir teklifte bulunmamıştır.

Böyle masa başı yapılan asılsız haberler sanat hayatım boyunca benim hiç umurumda olmamıştır. Ama bu açıklamayı yapmamın sebebi bu asılsız haberleri yapanların yalancılıklarını tokat gibi yüzlerine vurmak içindir. Zira zaten benim şahsıma ait özel saz gurubum var olduğu için başka sazendelerin benim emisyonlarımda bana karşı tavır içinde olmaları da beni hiç enterese etmez. Gerek Sayın İbrahim Tatlıses ve gerekse Sayın Polat Yağcı beyefendilerden böyle bir teklif almış olsaydım her iki dostumuda kırmayarak zaten kendi saz ekibimi alıp davete icabet ederdim. Bu tarz haberlerle meşgul olamayacak kadarda yoğunum çünkü yılbaşında siz değerli sevenlerimle Bolu'da buluşacağım.

Ocak, Şubat, Mart aylarının tüm hafta sonları konserlerim için kapatılmıştır. Nisan ayında çıkacağım Avrupa turnesi ile de yurt dışındaki sevenlerimle buluşacağım.

Her zamanki daim olan derin saygı ve engin sevgilerimi yineleyerek arz eder yeni yılda tüm arzu ve projelerinizin tahakkuk edeceği, sağlıklı ve sevgi dolu bir yıl olmasını yüce Allah’ımdan niyaz ederim efendim.

