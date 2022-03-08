MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bülent Ersoy'dan yürek burkan sözler! "Ölen annemin yanına gitmek istiyorum ben"

Bülent Ersoy'dan yürek burkan sözler! "Ölen annemin yanına gitmek istiyorum ben"

08.03.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadına şiddet, kız çocuklarının okuması ve kadın istihdamına dikkat çekmek için düzenlenen Türkiye Kadın Zirvesi'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü alan Bülent Ersoy'un sözleri herkesi duygulandırdı. Konuşmasında 2020 yılında kaybettiği annesini anan Ersoy, "İnşallah anacığımın yanına gitmek istiyorum. Hangi anneyi görsem ellerine sarılıyorum" dedi.

Bülent Ersoy'dan yürek burkan sözler! "Ölen annemin yanına gitmek istiyorum ben"

Kadın Dünyadır mottosu ile yapılan Türkiye Kadın Zirvesi, dün akşam gerçekleşti. Golden Palm Dergisinin Maximum Group Ana Sponsorluğunda Es Home Collection katkıları ile yaptığı organizasyon İş, ekonomi, spor, sanat ve televizyon dünyasının alanlarında birbirinden önemli kadın isimlerin katılımı yapıldı. Yaşam Boyu Onur Ödülü alan Bülent Ersoy ise konuşmasıyla herkesi duygulandırdı.

bulent-ersoy-dan-yurek-burkan-sozler-olen-14780300_5319_m

"ANACIĞIMIN YANINA GİTMEK İSTİYORUM"

Uzun Yıllardır törenlerden kendisini uzak tutan Bülent Ersoy Türkiye Kadın Zirvesi ve Türkiye Kadın Ödüllerinde Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün sahibi olurken sahnede giydiği kıyafet ile dikkatleri üzerine çekti. Ersoy ödülü aldıktan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi: "9 Haziran'da 71 yaşına gireceğim. Kendimle hep iftihar ettim. Kimsenin huzurunda diz çökmedim. Allah-u Teala bence yarattıkları içinde en çok insanları seviyor. O yüzden hiç kimseyi ötekileştiremezsiniz. Kadını da Allah yarattı erkeği de. Kimse kimseden bir adım ileri veya geri değildir. Benim mantığım ve fikirlerim bu. Kabul görür veya görmez malum olduğu üzere kişiler demokrasilerde fikirlerini rahatlıkla söylerler.

bulent-ersoy-dan-yurek-burkan-sozler-olen-14780300_7782_m

Kadın bir anne. Ben 2 sene önce canım anacığımı toprağa verdim. Bir evlat hangi yaşta olursa olsun anneye muhtaç. Bende bugün sizinle biraz konuşmak, dertleşmek istedim. İnşallah anacığımın yanına gitmek istiyorum. Hangi anneyi görsem ellerine sarılıyorum." Ersoy'un sözleri karşısında duygulanan Ümmiye Koçak ise sahneye çıkarak Diva'ya destek olmayı ihmal etmedi.

bulent-ersoy-dan-yurek-burkan-sozler-olen-14780300_9136_m

Kanser tedavisi gören Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz, 2020 yılında 89 yaşında evinde hayatını kaybetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Bilmeyen cahil çok" dedi ve ekledi: İç çamaşırı giyilmez..."Bilmeyen cahil çok" dedi ve ekledi: İç çamaşırı giyilmez...
Şancı'dan şoke eden ayı benzetmesiŞancı'dan şoke eden ayı benzetmesi
Pankart yapıp metro girişine astı! Fatih Portakal böyle destek verdiPankart yapıp metro girişine astı! Fatih Portakal böyle destek verdi
Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna ile Türkiye'de müzakerelere hazırız, tek sorun...

Ukrayna ile Türkiye'de müzakerelere hazırız, tek sorun...

Zelenskiy'den savaşın seyrini değiştirebilecek açıklama

Zelenskiy'den savaşın seyrini değiştirebilecek açıklama

Son yapılan seçim anketleri dikkat çekti! AK Parti’nin oy oranı

Son yapılan seçim anketleri dikkat çekti! AK Parti’nin oy oranı

Yağ paniğinde bilanço! 1 günde 10 kat...

Yağ paniğinde bilanço! 1 günde 10 kat...

Kocasıyla ilgili itiraf! "Gece yarısı kalkıp..."

Kocasıyla ilgili itiraf! "Gece yarısı kalkıp..."

Erdoğan imzaladı, yağlı tohumlu bitkiler için hibe desteği!

Erdoğan imzaladı, yağlı tohumlu bitkiler için hibe desteği!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.