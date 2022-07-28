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Bülent Ersoy Hadise'nin o pozunu görünce... "Düşmanım ilan edebilirim!"

28.07.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise ve Bülent Ersoy yazışması sosyal medyayı salladı. Hadise'yle pozunu sosyal medyadan paylaşan menajer Haluk Şentürk'e Bülent Ersoy'dan olay bir yorum geldi. Ersoy menajerini Hadise ile görünce "An itibariyle kendisini düşman ilan edebilirim!" ifadelerini kullandı. Hadise'den ise Bülent Ersoy'un yorumuna yanıt gecikmedi.

Bülent Ersoy Hadise'nin o pozunu görünce... "Düşmanım ilan edebilirim!"

Hadise ve menajer Haluk Şentürk bir araya geldi ve sosyal medyada adeta düşman çatlattı. Ünlü menajerin Hadise ile yanak yanağa pozunu gören Bülent Ersoy ise kendini tutamadı. Yaptığı yorumda Hadise ve Şentürk'ü esprili bir şekilde ikaz eden Bülent Ersoy sosyal medyada gündem oldu.

Yorumunda, telefonuna bir resim geldiğini söyleyen Ersoy, "Bana inat mı koydunuz o resmi... Hadise Hanımla yanak yanağa poz vermişsiniz... Bu Hadise Hanım da aslında iyi bir kızdır..." dedi.

DİVA'DAN BOMBA YORUM

Diva, Hadise'nin Şentürk'e yaklaşmasından rahatsızlık duyduğunu esprili bir dille ifade ederek, şunları söyledi:

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"Gerçekten çok sevdiğim iyi bir çocuktur ama bu kadar ziyadesiyle sana yaklaşmasından sonra kendisine olan iyi niyetli sevecen yaklaşımlarım ve iyi niyetli fikirlerim her an pozisyonumun an itibariyle değişmesine sebep olabilir. Kendisini düşmanım ilan edebilirim!"

NHP

"SON KEZ SİZLERİ İKAZ EDİYORUM"

İkiliyi bundan sonraki görüşmelerinde aralarında en az 1,5 metre mesafe olacak şekilde oturması konusunda uyaran Bülent Ersoy, "Birbirinize hiç dokunmamanızı, her ikinizinde sağlık ve selameti adına bilgilerinize sunuyor, en halisane duygularımla ilk ve son kez sizleri ikaz ediyorum!" ifadelerini kullandı.

HADİSE'DEN BÜLENT ERSOY'UN YORUMUNA YANIT

Bülent Ersoy'un Haluk Şentürk'ün paylaştığı fotoğrafın altına yaptığı yorumu gören Hadise'den, ünlü divaya yanıt gecikmedi.

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Hadise, "Divam, sizin düşmanlığınız bile bir ödül. Ama mesajınız alınmıştır. Bir dahaki buluşmamızda yanımızda sizin olmanızı çok isterim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy Hadise
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