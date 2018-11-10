Bülent Ersoy ile Muazzez Abacı aynı sahnede

Akdeniz Organizasyon ve Hitit Tur düzenlediği gecede Bülent Ersoy ve Muazzez Abacı Türk Sanat Müziği'nin klasik eserleri birlikte söylediler..

Bülent Ersoy ve Muazzez Abacı’ya İlyas Tetik ve arkadaşları eşlik etti.

Gecenin ikinci bölümünde Bülent Ersoy yine Gülşah Saraçoğlu’nun hazırladığı kıyafeti ile sahnedeydi. Ersoy bu bölümde 13'üncü asırdan bu yana klasik Osmanlı musikisinden örnekler sundu, Hammamizade İsmail Efendi, Buhûrîzâde Mustafa Itri, Dellâl-zâde İsmail Efendi gibi büyük bestekarların eserleriyle başlayan gece günümüz şarkılarına kadar uzandı.

Bu unutulmaz geceyi izleyenler arasında Yıldırım Mayruk, Erkan Özerman, Mustafa Sağyaşar, Modacı Gülşah Saraçoğlu, Rober Hatemo ve Selin Ciğerci gibi ünlü isimler vardı.

ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKILARI SESLENDİRDİLER

Gecenin son bölümünde Bülent Ersoy, 10 Kasım nedeni Muazzez Abacıyı ve izleyiciler arasında oturan Mustafa Sağyaşar’ı sahneye davet ederek Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdiler.



