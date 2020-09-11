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Bülent Ersoy koronavirüs iddialarına açıklık getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 12:21 | Son Güncelleme

Show TV’de yayınlanan güzellik programında jüri üyeliği yapan Bülent Ersoy, yarışmadan ayrıldığını duyurdu. Ersoy'un koronavirüse yakalandığı için programdan ayrıldığı iddia edildi. İddiaları yalanlayan Ersoy, test sonucunu paylaştı.

Bülent Ersoy koronavirüs iddialarına açıklık getirdi

Jüri koltuğunda Işıl Rençber, Seçkin Süngüç ve Adnan Serter'in yer aldığı Kuaförüm Sensin'e Bülent Ersoy veda etti.

Bülent Ersoy'un ayrılık nedeni olarak ise koronavirüsü yakalanması gösterildi. Usta sanatçı ortaya çıkan iddiaları belgelerle yalanladı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

3 aylık sözleşme imzaladığını ve verilen süre dolduğu için ayrılma kararını aldığı açıklayan Bülent Ersoy sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve şöyle dedi: “Bugün bazı basın müntesibi muhterem arkadaşlarımın hadiseleri çarpıtarak aslıyla müsemma olmayan bir sunumla siz muhterem takipçilerimi yanlış bilgilerle mücehhez bilgilendirmeye çalışmaları üzerine gördüğüm lüzum üzerine sağlıklı, sarih, net ve belgelerle tescilli bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum.”

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Bülent Ersoy’un corona virüsü testi sonucu…


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