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Bülent Ersoy, orkestraya çıldırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.08.2019 11:16 | Son Güncelleme

Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy, Kurban Bayramı’nın ilk gününde bir otelde sahne aldı.

Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy, Kurban Bayramı’nın ilk gününde bir otelde sahne aldı. Sahneye çıkarken müziği giren orkestraya çıldıran Ersoy, "Canlı diye playback çalıyorsunuz onu da beceremiyorsunuz. Aptal bunlar” diyerek açtı ağzını yumdu gözünü.
Bodrum’da bulunan bir otelde sahne alan Bülent Ersoy sahneye çıkarken bir anda başlayan müziğe sinirlenerek müziği durdurdu. Canlı performans yerine playback giren orkestraya açtı ağzın yumdu gözünü. Sinirlenen Ersoy, "Salak bunlar gerçekten salak. Niye açık veriyorsun, madem başladın içerden okuyormuş gibi geleceğim sizlere yedireceğim canlı performansmış gibi” ifadelerini kullandı.
Daha sonra Programına Türk Sanat Müziği’nin seçkin eserleri ile başlayan Bülent Ersoy, güçlü sesi ve eşsiz yorumuyla tam anlamıyla kulakların pasını sildi. Salonu tıklım tıklım dolduran hayranları ile zaman zaman sohbette eden Diva, kendisini dinlemeye gelenleri esprileriyle kahkahalara boğarak konserini doyumsuz bir eğlenceye çevirdi.
Bir ara sahneden inerek tatilcilerin arasına karışan Ersoy, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hiç bir hayranı geri çevirmeyerek selfie rekoru kırdı.
Konserinin son bölümlerinde Gülşah Saraçoğlu imzalı elbisesi ile sahnenin tozunu attıran Diva, bir buçuk saatlik programını sevenlerinin isteği üzerine yarım saat daha uzatarak bayram coşkusunu ikiye katladı.

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