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Bülent Ersoy sahnede Zeki Müren'i andı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 10:39 | Son Güncelleme

TÜRK sanat müziğinin güçlü sesi Bülent Ersoy, şarkılarıyla Bursalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Bülent Ersoy sahnede Zeki Müren'i andı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - TÜRK sanat müziğinin güçlü sesi Bülent Ersoy, şarkılarıyla Bursalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Ersoy, Zeki Müren'i de sahnede andı.
Bülent Ersoy, Jolly Joker Bursa'da sahneye çıktı. Eski ve yeni şarkılarını söyleyen Bülent Ersoy'a mekanı tıklım tıklım dolduran sevenleri de eşlik ederek doyasıya eğlendi. Ersoy, dinleyicilerden gelen istekleri de geri çevirmedi. Bülent Ersoy, 6 Aralık'ta doğan Zeki Müren'i de andı. Diva, Müren'in 'Şimdi uzaklardasın' şarkısını dinleyicileriyle birlikte okuyarak, "Sanatı gerçekten tartışılmaz, tek kelimeyle büyük bir ustaydı. Yağ gibi okurdu, eserlerinin hakkını verirdi. Hep bir araya geldiğimizde okurduk, ben daha bir kez detone olduğunu duymadım" dedi. Bülent Ersoy'un Müren'i anmasını mekandaki dinleyiciler alkışladı.
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Bülent Ersoy sahnede Zeki Müren'i andıBülent Ersoy sahnede Zeki Müren'i andıBülent Ersoy sahnede Zeki Müren'i andıBülent Ersoy sahnede Zeki Müren'i andı

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