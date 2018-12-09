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Bülent Ersoy, Tarkan'ı diline doladı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.12.2018 21:23 | Son Güncelleme

Türk sanat müziği'nin diva'sı Bülent Ersoy, Jolly Joker Bursa'da sahne aldı. Gece boyu Türk Sanat Müziği sevenlerine müzik ziyafeti çekerken zaman zaman şarkı aralarında mega star Tarkan'ın kulaklarını çınlattı.

Bülent Ersoy, Tarkan'ı diline doladı!

Muhteşem gecenin açılışını 'Yaranamadım' şarkısı ile yapan Diva, "Aynı Bedende Can Gibiyiz" ve "Geceler" şarkılarını art arda seslendirerek sevenlerini selamladı. Hayranları tarafından kendisine zeytin ve zeytinyağı da hediye edilen Diva, ''Sahnede fazla kalayım diye peşin peşin yağ çekiyorsunuz demek ki... Peki, anlaştık. Uzatıyorum sahneyi, kandırdınız beni.'' diyerek herkesi tebessüm ettirdi.

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'TARKAN'IN KULAKLARINI ÇINLATTI'
Gece boyu Türk Sanat Müziği sevenlerine müzik ziyafeti çekerken zaman zaman şarkı aralarında mega star Tarkan'ın kulaklarını çınlattı. ''Adam baba oldu dahada yakışıklı oldu. Babalık yaradı maşallah. Sevgiler gönderiyorum buradan kendisine ve eşine. Allah mutluluklarını hiç bozmasın inşallah.'' sözleriyle Megastar'a sahneden selam gönderen Diva, programının kapanışını da Tarkan ile birlikte bestelediği "Kor" parçası ile yaptı.

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Tarkan Bülent Ersoy diva

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