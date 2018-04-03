Bülent Ersoy'un son sağlık durumu nasıl? Doktorlarından flaş açıklama

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un sağlık durumu hakkında doktorları basın açıklaması yaptı. İstanbul Cerrahi Hastanesi CEO’su Doç. Dr. Ahmet Nuray Turhan, Bülent Ersoy’un 4 gün önce hastaneye bulantı, baş dönmesi ve halsizlik şikayeti ile geldiğini söyledi. Dr. Turhan, “Yaptığımız testler sonucunda üriner enfeksiyon ( idrar yolları ihtahabı) tespit ettik ve tedavisine başladık. Bülent hanımın genel durumunu gayet iyi durumda” ifadelerini kullandı.

'DOMUZ GRİBİ SÖYLENTİSİ YALAN'

Grip testleri yapıldığı ve herhangi bir grip ile ilgili bağlantısı bulunmadığı belirten Doç. Dr. Turhan domuz gribi söylentilerini yalanladı. Doç. Dr. Turhan, “Bütün problemi idrar yolu enfeksiyonudur. Bülent hanımın tek böbreği ile hayatını sürdürüyor. O böbrekte aynı zamanda taşta mevcut böbreği korumak için ciddi tedaviler yapmak gerekir. Çünkü altında yatan birde idrar yolu enfeksiyonu var. Bu nedenle hastaneye yatırdık ve tedavilerini tamamlamak üzereyiz” dedi.

Basın mensuplarından birisinin “Bülent hanım ne zaman taburcu edilecek?” sorusuna Doç. Dr. Turhan şuan net bir bilginin olmadığını söyledi.