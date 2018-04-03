MAGAZİN

Bülent Ersoy'un son sağlık durumu nasıl? Doktorlarından flaş açıklama

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.04.2018 21:31 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un sağlık durumu hakkında doktorları basın açıklaması yaptı. Ersoy'un üriner sistem enfeksiyonu (idrar yolu iltihabı) teşhisi konulduğunu ve durumun iyi olduğu belirtildi.

Bülent Ersoy'un son sağlık durumu nasıl? Doktorlarından flaş açıklama

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un sağlık durumu hakkında doktorları basın açıklaması yaptı. İstanbul Cerrahi Hastanesi CEO’su Doç. Dr. Ahmet Nuray Turhan, Bülent Ersoy’un 4 gün önce hastaneye bulantı, baş dönmesi ve halsizlik şikayeti ile geldiğini söyledi. Dr. Turhan, “Yaptığımız testler sonucunda üriner enfeksiyon ( idrar yolları ihtahabı) tespit ettik ve tedavisine başladık. Bülent hanımın genel durumunu gayet iyi durumda” ifadelerini kullandı.

'DOMUZ GRİBİ SÖYLENTİSİ YALAN'
Grip testleri yapıldığı ve herhangi bir grip ile ilgili bağlantısı bulunmadığı belirten Doç. Dr. Turhan domuz gribi söylentilerini yalanladı. Doç. Dr. Turhan, “Bütün problemi idrar yolu enfeksiyonudur. Bülent hanımın tek böbreği ile hayatını sürdürüyor. O böbrekte aynı zamanda taşta mevcut böbreği korumak için ciddi tedaviler yapmak gerekir. Çünkü altında yatan birde idrar yolu enfeksiyonu var. Bu nedenle hastaneye yatırdık ve tedavilerini tamamlamak üzereyiz” dedi.
Basın mensuplarından birisinin “Bülent hanım ne zaman taburcu edilecek?” sorusuna Doç. Dr. Turhan şuan net bir bilginin olmadığını söyledi.

ersoy

Doç. Dr. Turhan, basında yer alan haberlerde “Bülent hanımın katındaki tüm hastaların başka kata alındığı ve katın boşaltıldığı” iddialarının tamamen asılsız olduğunu belirtti. Turhan, “Herhangi bir hasta başka bir kata transfer edilmedi. Bülent hanımın üzüldüğü bir konu olduğunu hastane katındaki hastaların diğer katlara transferi ile ilgili basında haberler çıktı. Böyle bir şey söz konusu değil. Bülent Hanım kendi VİP katımıza alındı ve orada tedavisi sürdürülüyor” dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy bülent ersoy sağlık durumu

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

İlk fotoğraflar geldi

İlk fotoğraflar geldi

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...

Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...

İlginizi Çekebilir

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Demet Akbağ ve Ata Demirer'den yeni film müjdesi

Demet Akbağ ve Ata Demirer'den yeni film müjdesi

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Hülya Avşar'dan yeni filmi için çıplak poz!

Hülya Avşar'dan yeni filmi için çıplak poz!

Demet Akalın'dan Özlem Yıldız'a olay gönderme

Demet Akalın'dan Özlem Yıldız'a olay gönderme

Burcu Esmersoy sevgilisinin eski sevgilisi Ayşe Özyılmazel'le eğlendi

Burcu Esmersoy sevgilisinin eski sevgilisi Ayşe Özyılmazel'le eğlendi

Murat Cemcir'den 'Keyifler süper' hareketi

Murat Cemcir'den 'Keyifler süper' hareketi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.