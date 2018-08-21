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Bülent Ersoy'un zor anları! Elbisesi paramparça oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.08.2018 11:57 | Son Güncelleme

Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda konser veren Bülent Ersoy, seyircilerin isteği üzerine sahneden inerek halkın arasına karıştı. Yoğun ilgiden dolayı çıkan izdihamda Bülent Ersoy'un elbisesi iki parçaya ayrıldı

Bülent Ersoy'un zor anları! Elbisesi paramparça oldu

Bülent Ersoy konser maratonuna Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda devam ediyor. Seyircilerin yoğun isteği üzerine sahneden halkın arasına inen Bülent Ersoy, izdihamın ortasında kaldı.

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Selfie çektirmek isteyenlerin hücumuna uğrayan Bülent Ersoy'u korumaları zor kurtardı ama, izdiham sırasında sanatçının 50 bin liralık elbisesi iki parçaya ayrıldı.

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"AÇ KURTLAR DEĞİL, HALKIN SEVGİSİ PARÇALADI"
İlgi yüzünden yaşanan bu kaza sonrasında konuşan Bülent Ersoy, "Sağlık olsun, aç kurtlar değil halkın beni sevgisi parçaladı, çalışır kazanır, yine elbise alırım" dedi.

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Bülent Ersoy'un performansını izlemeye gelenler arasında; Burhan Çaçan, Semiha Yankı, Serpil Benay gibi isimler de vardı.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy çeşme konser

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