Bülent Ersoy'un zor anları! Elbisesi paramparça oldu

Bülent Ersoy konser maratonuna Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda devam ediyor. Seyircilerin yoğun isteği üzerine sahneden halkın arasına inen Bülent Ersoy, izdihamın ortasında kaldı.

Selfie çektirmek isteyenlerin hücumuna uğrayan Bülent Ersoy'u korumaları zor kurtardı ama, izdiham sırasında sanatçının 50 bin liralık elbisesi iki parçaya ayrıldı.

"AÇ KURTLAR DEĞİL, HALKIN SEVGİSİ PARÇALADI"

İlgi yüzünden yaşanan bu kaza sonrasında konuşan Bülent Ersoy, "Sağlık olsun, aç kurtlar değil halkın beni sevgisi parçaladı, çalışır kazanır, yine elbise alırım" dedi.

Bülent Ersoy'un performansını izlemeye gelenler arasında; Burhan Çaçan, Semiha Yankı, Serpil Benay gibi isimler de vardı.





