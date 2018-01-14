MAGAZİN

Bülent Ersoy'dan Tarkan'a 1 buçuk yıl sonra düğün hediyesi!

MAGAZİN HABERLERİ | 14.01.2018 12:38 | Son Güncelleme 6 saat önce

Bülent Ersoy, Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu'na 1.5 yıl gecikme ile düğün hediyesi verdi. Tarkan'a 'beşi bir yerde' taktı, Pınar'a hem beşi bir yerde hem de pırlantalı bileklik, yüzük ve kolye hediye etti.

Bülent Ersoy'dan Tarkan'a 1 buçuk yıl sonra düğün hediyesi!

Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy ile popçu Tarkan geçen gün ‘Ümit Hırsızı’ şarkısını birlikte seslendirmek için Ozan Çolakoğlu’nun stüdyosuna kapanmıştı.

İlerleyen saatlerde Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu da gelmişti. Bülent Ersoy çifte sürpriz yaptı, rötarlı da olsa düğün hediyesi verdi. Diva, hem Tarkan’a hem de Pınar Tevetoğlu’na toplam 11 bin lira değerinde ‘beşi bir yerde’ taktı. Bülent Ersoy bununla da yetinmedi.

Gelin hanıma bileklik, yüzük ve kolyeden oluşan 25 bin liralık pırlanta set armağan etti. (Posta)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy Tarkan

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'de hain saldırı! Üs bölgesine füzeli saldırı: şehit ve yaralılar var!

Hakkari'de hain saldırı! Üs bölgesine füzeli saldırı: şehit ve yaralılar var!

Erdoğan: Terörden arındırma operasyonumuzu Afrin'le devam ettireceğiz

Erdoğan: Terörden arındırma operasyonumuzu Afrin'le devam ettireceğiz

Ekrem Dumanlı'nın Abdullah Gül videosunun anlamı ne?

Ekrem Dumanlı'nın Abdullah Gül videosunun anlamı ne?

TSK'nın top atışları yeniden başladı!

TSK'nın top atışları yeniden başladı!

Demirtaş'tan Abdullah Gül açıklaması

Demirtaş'tan Abdullah Gül açıklaması

Gemma Atkinson Ryan Giggs ile yakalandı

Gemma Atkinson Ryan Giggs ile yakalandı

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Helalv Bülent hanıma yakışır. Tarkan da bi bestesini hediye eder artık :)
Bir emekli ikramiyesini adam 1 saatte takıyor boşuna hak hukuk adalet demiyor kılıçdaroğlu !!!!!!!!
Hak hukuk adalet!!!!!
Diğer Haberler
Ahmet Kural çıldıracak! 'Sıla'ya ben talibim'

Ahmet Kural çıldıracak! 'Sıla'ya ben talibim'

Yıldız Tilbe'den talk show programına bomba konuk!

Yıldız Tilbe'den talk show programına bomba konuk!

Meryem Uzerli'nin küvetteki videosu olay oldu!

Meryem Uzerli'nin küvetteki videosu olay oldu!

Burcu Binici 'Yemin ederim yalnızım'

Burcu Binici 'Yemin ederim yalnızım'

Levent Yüksel ile Lidya Özdemiroğlu ayrıldı

Levent Yüksel ile Lidya Özdemiroğlu ayrıldı

Yıldız Asyalı, Emre Vatansever'den boşandı

Yıldız Asyalı, Emre Vatansever'den boşandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.