Bülent Ersoy'dan Tarkan'a 1 buçuk yıl sonra düğün hediyesi!

Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy ile popçu Tarkan geçen gün ‘Ümit Hırsızı’ şarkısını birlikte seslendirmek için Ozan Çolakoğlu’nun stüdyosuna kapanmıştı.

İlerleyen saatlerde Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu da gelmişti. Bülent Ersoy çifte sürpriz yaptı, rötarlı da olsa düğün hediyesi verdi. Diva, hem Tarkan’a hem de Pınar Tevetoğlu’na toplam 11 bin lira değerinde ‘beşi bir yerde’ taktı. Bülent Ersoy bununla da yetinmedi.

Gelin hanıma bileklik, yüzük ve kolyeden oluşan 25 bin liralık pırlanta set armağan etti. (Posta)