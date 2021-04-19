Bülent Gültekin kimdir? Bülent Gültekin kaç yaşında? Bülent Gültekin biyografisi…

Bülent Gültekin, başarılı eğitim hayatı ile birlikte siyasi, ekonomi ve bankacılık alanlarında lisans eğitimi almadan Merkez Bankası’nda Başkanlık görevi yapan ilk isim olmuştur. Bülent Gültekin, ekonomi eğitimi değil mühendislik eğitimi almıştır. Merkez Bankası başkanlığı görevinden 1994 yılında ortaya çıkan ekonomik krizde istifa ederek, görevini bırakmıştır. Aynı zamanda Bülent Gültekin, Turgut Özal ve Mesut Yılmaz’ın başbakanlıkları döneminde baş danışmanlık görevini de yerine getirmiştir.

BÜLENT GÜLTEKİN KİMDİR?

Nihat Bülent Gültekin, Türk bürokrattır. 1969 yılında Robert Kolej Makina mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1973 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden MBA derecesi almıştır.

1976 yılında finans ve istatistik konularında Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia'dan doktara derecesi almıştır.

1993-1994 yılları arasında Merkez Bakası başkanlığı yapmıştır.

Ekonomi, finans veya bankacılık alanında eğitim almayıp, mühendislik eğitimi almış ilk ve tek Merkez Bakası başkanıdır. Ancak 1994 yılında çıkan ekonomik kriz sırasında istifa etmiştir.

Turgut Özal ve Mesut Yılmaz'ın başbakanlıkları dönemlerinde baş danışmanlık görevinde bulunmuştur. Polonya Maliye ve Özelleştirme bakanlıklarında baş danışmanlık yapmış, Polonya özelleştirme programını oluşturmuştur.

Ayrıca Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.



