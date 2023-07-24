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Bülent Kerimoğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında gerilim! Canlı yayında anlattı: 'Sokağa çıkacak yüzü olmayanlara...'

24.07.2023 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Belediye Başkanları toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu arasında gerginlik yaşandığı iddia edilmişti. Kerimoğlu, toplantıda yaşananları canlı yayında anlattı. İşte İmamoğlu ve Kerimoğlu arasındaki o gerilimin detayları...

Bülent Kerimoğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında gerilim! Canlı yayında anlattı: 'Sokağa çıkacak yüzü olmayanlara...'

Gazeteci İsmail Saymaz, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen CHP Belediye Başkanları toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu arasında gergin yaşandığını iddia etmişti. Canlı yayına çıkan Kerimoğlu, toplantıda İmamoğlu ile aralarında geçenleri anlattı.

Kerimoğlu, "Kürsüye davet edilirken İmamoğlunun ‘En son ben konuşacaktım, benden sonra konuşmacı olmayacaktı. Bakırköy’de sokağa çıkacak yüzü olmayanlara neden söz veriyorsunuz?’ diye bir ifadesi oldu" dedi.

'SOKAĞA ŞUNDAN DOLAYI ÇIKAMIYORUM...'

İmamoğlu'nun bu sözlerine yanıt vereceğini belirten Kerimoğlu şunları söyledi;

"Bakırköy'de sokağa çıkamadığım ifadesine gelince, büyük bir gururlar çıkıyorum. Ama bazen sokakta eleştiri alıyorum. Siyasetçiye eleştiri olmaması gibi bir şey söz konusu olamaz. Ama en çok hangi konularda eleştiri alıyorum söyleyeyim. Sokağa şundan dolayı çıkamıyorum; Örneğin Bakırköy'ün en önemli caddesi olan İstanbul Caddesi... Büyükşehir belediyelerinin sorumluluk alanları meydanlardır, ana artellerdir. Büyük meydan ve caddeler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanındadır. Ben eğer sokağa çıkmakta zorlanıyorsam İstanbul Caddesi'nin 4 yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve yaratılan trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum. Bu konuda çok ağır eleştiri var. Kaldı ki bunu kendilerine de ifade ettim."

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Ekrem İmamoğlu bülent kerimoğlu

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