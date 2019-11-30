HABER

Bülent Kerimoğlu’nun babası Ardahan’da toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 16:41 | Son Güncelleme

Bakırköy Belediye Başkanı Dr.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nun vefat eden babası Celal Kerimoğlu, Damal’da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
2 gün önce geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Celal Kerimoğlu’nun cenazesi doğduğu topraklara getirilerek defnedildi. Ardahan’ın Damal ilçesine getirilen cenaze, Cem evinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Törene, CHP Grup Başkan vekili Engin Altay, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya, CHP Ardahan il Başkanı Yalçın Taştan ile birlikte yakınları katıldı.
Kerimoğlu memleketinde toprağa verildi
Damal Cemevi’nde Alevi dedesinin okuduğu dualardan sonra, Celal Kerimoğlu’nun cenazesi araçla ilçede bulunan mezarlıkta toprağa verildi. Celal Kerimoğlu’nun cenazesi toprağa verildikten sonra, oğlu Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu ve diğer yakınları taziyeleri kabul etti.

PARTNER'Eşim banyo yapmıyor' diyerek boşanmak istedi! Gerçek şoke etti'Eşim banyo yapmıyor' diyerek boşanmak istedi! Gerçek şoke etti
Sokak atıkları toplayıcılarından kan bağışıSokak atıkları toplayıcılarından kan bağışı
Bakan Soylu: Orta Doğu'yu barış coğrafyası haline getirecek Türkiye'dirBakan Soylu: Orta Doğu'yu barış coğrafyası haline getirecek Türkiye'dir
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu 'bitecek' demişti! O ilimizden bir haber daha

Soylu 'bitecek' demişti! O ilimizden bir haber daha

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

Gelin adayı Hanife yine kriz çıkardı!

Gelin adayı Hanife yine kriz çıkardı!

25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi

25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi

Sabiha Gökçen Havalimanında hareketli anlar!

Sabiha Gökçen Havalimanında hareketli anlar!

Yer: Esenler Otogarı... Çekici eline alıp yıktı

Yer: Esenler Otogarı... Çekici eline alıp yıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya'da sandalları alabora olan 3 gençten 2'si kayboldu

Sakarya'da sandalları alabora olan 3 gençten 2'si kayboldu

Bakanlık duyurdu! Cerablus'ta hain saldırı: Yaralılar var

Bakanlık duyurdu! Cerablus'ta hain saldırı

Yalova Üniversitesi'nde öğretim görevlisini kovan rektörden yeni açıklama

Öğretim görevlisini kovan rektörden yeni açıklama

Bu fotoğraflar bugün çekildi! Erzurum'da kar, İstanbul'da deniz keyfi

Bir yanda kar, diğer yanda deniz keyfi

Bitlis’te askeri araçla kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 asker yaralı

Askeri araçla kamyon çarpıştı!

Ordu'daki seri katil dehşetinde flaş gelişme! Kurbanların fotoğrafları telefonundan çıktı

Kan donduran olay! Fotoğraflar telefonundan çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.