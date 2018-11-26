Bülent Ortaçgil Trump Cadde’de sahne alacak

İSTANBUL,(DHA) - USTA müzisyen Bülent Ortaçgil, 1 Aralık Cumartesi akşamı saat 19.00’da Trump Cadde’de sahne alacak.
Geniş hayran kitlesine sahip olan müzisyen, yorumcu,besteci,aranjör ve söz yazarı Bülent Ortaçgil, 1 Aralık Cumartesi akşamı Trump Cadde sahnesinde hayranlarıyla buluşacak.
Kendine özgü besteleriyle Bülent Ortaçgil, akşam saat 19.00’da başlayacak konserde birbirinden güzel şarkılarını sevenleri için söyleyecek.
Trump Alışveriş Merkezi’nin terasında yer alan Trump Cadde’de gerçekleşecek
konsere katılım ücretsiz olacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum