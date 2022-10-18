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Bülent Özveren kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Eurovision sunucusu Bülent Özveren'in hastalığı neydi

18.10.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bülent Özveren ile ilgili son dakika haberi gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak yoğun bakıma alınan televizyon sunucusu Bülend Özveren hayatını kaybetti. Acı haberi eşi Sebla Özveren sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Bülent Özveren kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Bülent Özveren kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Eurovision sunucusu Bülent Özveren'in hastalığı neydi

Bülent Özveren’in kaç yaşında ve neden öldüğü merak ediliyor. Eurovision sunuculuğu ile hafızalara kazanan Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti. Bülent Özveren’in eşi Sebla Özveren, ‘Çok üzgünüm. Bülent’i kaybettik. Başımız sağolsun’ açıklamasını yaptı. İşte 1943 doğumlu ve 1975 ve 2012 yılları arasında aralıklarla Eurovision Şarkı Yarışması'nı Türkçe olarak sunmasıyla hafızalara kazınan Bülent Özveren hakkında bilgiler

BÜLENT ÖZVEREN NEDEN ÖLDÜ?

Daha önce yaptığı açıklamada Sebla Özveren ani bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı. Özveren sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Eşim Bülend Özveren, ani bir rahatsızlık nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımında. Dualarınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı..

BÜLENT ÖZVEREN KİMDİR?

1943 yılında dünyaya gelen Bülent Özveren İstanbul doğumludur. 1975 ve 2012 yılları arasında aralıklarla Eurovision Şarkı Yarışması'nı Türkçe olarak sunmasıyla tanınmıştır.
Sultanahmet İlkokulu'ndan mezun olduktan sonra, orta öğretimini Saint Benoît Fransız Lisesi'nde, yüksek öğretimini ise Galatasaray Lisesi'nde tamamlamış, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.
1964 yılında TRT'nin açtığı ilk "prodüktörlük" sınavlarında başarılı oldu ve İstanbul Radyosu'ndaki kursu birincilikle tamamladı. 31 Temmuz 1965'te TRT'de çalışmaya başlamış, uzun bir süre televizyon sunucusu olarak çalıştıktan sonra, 1972'de spor spikerliği yapmaya devam etmiştir.

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1975 ve 2012 yılları arasında aralıklarla Eurovision Şarkı Yarışması'nı Türkçe olarak sunmuştur. 1982'de TRT'de yayınlanan Riziko adlı programın sunuculuğunu yaptı. Aynı yıl TRT'den istifa etti ve sırası ile Gelişim Yayınları'nda editör ve Cen ajans reklam şirketinde müşteri temsilcisi olarak çalıştı. 1985 yılında kendi reklam şirketini kurdu ve 1987 yılından itibaren de Pen ajans reklam şirketinin genel müdürü olarak görev yaptı. 1986 yılından 1998 yılına kadar aralıksız TRT'de dış yapımcı olarak canlı yayınlanan yüzlerce yarışma programını hazırladı ve sundu.
1999 yılı sonunda emekli olan Bülent Özveren, TÜRVAK'ta spiker-sunucu bölüm başkanı olarak çalıştı. İstanbul ve Bursa'da çeşitli kurslarda öğretmenlik yaptı. Fransızca ve İngilizce bilen Bülent Özveren "spiker-sunucu" bölümlerinde usta öğretici olarak derslere giriyor ve etkili ve güzel Türkçe konuşma konularında çeşitli üniversite ve kuruluşlarda konferanslar verdi.
Haziran 2013 yılında Uluslararası Türkçe Derneği (TÜRKÇEDER) tarafından düzenlenen 11. Türkçe Olimpiyatı'nı sundu. 2013 yılının sonunda Bir Milyon Kimin? adlı yarışma programında Okan Bayülgen ve Gülben Ergen ile jüri üyeliği yaptı.

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