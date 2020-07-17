MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bülent Şakrak: Bir güzelin aşığıyım erenler

Bülent Şakrak: Bir güzelin aşığıyım erenler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 14:22 | Son Güncelleme

Oyuncu Bülent Şakrak, sosyal medya hesabından kızı Melisa'nın fotoğrafını paylaştı ve altına yazdığı satırlarla takipçilerinin beğenisini kazandı.

Bülent Şakrak: Bir güzelin aşığıyım erenler

Ceyda Düvenci ile bundan beş yıl önce dünya evine giren oyuncu Bülent Şakrak bu evlilikten Ali adında bir erkek çocuk sahibi oldu. Aynı zamanda Düvenci’nin bir önceki eşinden olan kızı Melisa ile de yakından ilgilenen ve ona da babalık yapan Bülent Şakrak çocuklarıyla ne kadar ilgili bir baba olduğunu Melisa’nın bir fotoğrafı üzerine düştüğü yorumla gösterdi.

Melisa’nın denizden çıkarken çekilmiş bir karesini paylaşan Şakrak altına da: “Bir güzelin aşığıyım erenler, kızım Melisa” notunu düştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Rest çekti! 'Verilen sözler yerine getirilmedi...'Rest çekti! 'Verilen sözler yerine getirilmedi...'
Survivor finalisti Cemal Can'ın hayat hikayesiSurvivor finalisti Cemal Can'ın hayat hikayesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mahalle savaş alanına döndü! Yaklaşık 60 kişi birbirine girdi

Mahalle savaş alanına döndü! Yaklaşık 60 kişi birbirine girdi

TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi

TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi

Eski belediye başkanının mezarı 18 yıl sonra açıldı

Eski belediye başkanının mezarı 18 yıl sonra açıldı

Tarkan Survivor Nisa'yı takipten çıkardı!

Tarkan Survivor Nisa'yı takipten çıkardı!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Şüpheli ölümle ilgili takipsizlik kararı!

Şüpheli ölümle ilgili takipsizlik kararı!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Acun'dan Yasin açıklaması: Benim kanalımda beni geçti!

Acun'dan Yasin açıklaması: Benim kanalımda beni geçti!

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bomba paylaşım! Aşk mı yaşıyorlar?

Bomba paylaşım! Aşk mı yaşıyorlar?

3 isimle İstanbul yolcusuyuz

3 isimle İstanbul yolcusuyuz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müge Anlı'daki cinayet çözüldü! Süleyman Akbaba'yı yatakta yakalamış...

Korkunç cinayette olay itiraf! 'Yatakta karımla...'

Berna Laçin sezonu kızıyla birlikte açtı

Berna Laçin sezonu kızıyla birlikte açtı

Seda Sayan rest çekti; Gülben Ergen destek verdi

Rest çekti! 'Verilen sözler yerine getirilmedi...'

Duygu Özaslan ve Can Maxim Mutaf aşk mı yaşıyor? Özaslan bu sefer de tanga bikini altıyla yakalandı

Ünlü basketçiyle aşk mı yaşıyor? Bu sefer tanga bikini altıyla yakalandı

Beren Saat'ten Kenan Doğulu açıklaması! 'Her şey bitti derken şaşırtacak bir yere geldik'

Evliliği hakkında ilk kez bu kadar net! 'Her şey bitti derken...'

Can Bonomo kimdir? Can Bonomo nereli ve kaç yaşında? Eşi Öykü Karayel ile aynı klipte oynayan Can Bonomo’nun hayatı!

Annesine yazdığı şarkının klibinde birlikte oynadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.