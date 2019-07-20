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Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Sende kadın olmayı çok seviyorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.07.2019 11:45 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci son paylaşımlarıyla beğeni topladı. Düvenci'nin eşine söylediği romantik sözler herkesi mest etti.

Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Sende kadın olmayı çok seviyorum

Oyuncu Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, 2015 yılında evlenmişti. Çift, sosyal medyadaki eğlenceli ve romantik paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Düvenci, koluna ailesinin yer aldığı bu dövmeyi yaptırmıştı. Ünlü oyuncu, dövmesini, "Bu su hiç durmaz" notuyla yayınlamıştı.

Mutlu aile pozlarını yayınlayan Düvenci, bu kez eşi Bülent Şakrak ile fotoğrafına düştüğü romantik not ile gündeme geldi.

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"SENDE KADIN OLMAYI SEVİYORUM"

Birlikte çekilen karelerini paylaşan Düvenci, fotoğrafa, "Sende ben olmayı, sende kaybolmayı, kendimi bulmayı, gelişmeyi, sende olmayı, sende kadın olmayı çok seviyorum. Seni seviyorum. Bizi seviyorum. Her yeni gün seninle geleni seviyorum. Seninle aile olmayı seviyorum. Güvenmeyi seviyorum. Gülmeyi seviyorum. sevmek ne güzel kelime, şükür..." notunu düştü.

Çiftin romantik paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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