Bülent Şakrak ve oğlunun sevimli pozu!

Ceyda D\u00fcvenci ile mutlu bir evlili\u011fi olan oyuncu B\u00fclent \u015eakrak, o\u011flu Ali'yle \u00e7ekilen foto\u011fraf\u0131n\u0131 Instagram hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131.\nHer payla\u015f\u0131m\u0131yla dikkat \u00e7eken B\u00fclent \u015eakrak'\u0131n o\u011fluyla birlikte elleri arkada pozu b\u00fcy\u00fck be\u011feni ald\u0131.\nBa\u015f\u0131ndaki \u015fi\u015flik i\u00e7in doktora gitti, \u015foke oldu!Ceyda Ate\u015f\u2019in Bahamalar keyfiOnur B\u00fcy\u00fcktop\u00e7u\u2019yu g\u00f6renler \u015foke oldu! O di\u015fler ne \u00f6yle?