MAGAZİN

Bülent Şakrak ve oğlunun sevimli pozu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.04.2019 14:45 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak oğlu Okan Ali Şakrak ile pozlarını instagram hesabından paylaştı.

Bülent Şakrak ve oğlunun sevimli pozu!

Ceyda Düvenci ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Bülent Şakrak, oğlu Ali'yle çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Her paylaşımıyla dikkat çeken Bülent Şakrak'ın oğluyla birlikte elleri arkada pozu büyük beğeni aldı.

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Bülent Şakrak' instagram

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