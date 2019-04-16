MAGAZİN

Bülent Şakrak yine romantik yüzünü gösterdi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.04.2019 14:00 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz gün 42 yaşına giren oyuncu Ceyda Düvenci'ye eşi Bülent Şakrak'tan romantik bir kutlama mesajı geldi. Şakrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla binlerce beğeni aldı.

Bülent Şakrak yine romantik yüzünü gösterdi!

Magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Bülent Şakrak - Ceyda Düvenci çiftinden hayranlarını duygulandıran bir paylaşım geldi.

AŞKLARINI HER FIRSATTA DİLE GETİRİYORLAR

Bundan dört yıl önce sade bir törenle dünya evine giren oyuncu çift Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gösteriyorlar.

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"HAK BİLİYOR İÇİMİ"

Bülent Şakrak bu defa 42 yaşına basan eşi Ceyda Düvenci'nin doğum gününü paylaştığı bir kareyle kutladı. Eşiyle fotoğrafını paylaşan Şakrak, "Hak biliyor içimi ne diyeyim. İyi ki doğdun. Sen iyi, ekmek sıcak, Allah güzel. Seni seviyorum" notunu yazdı.

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BEĞENİ YAĞDI

Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni alırken hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.


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Anahtar Kelimeler:
Bülent Şakrak' ceyda düvenci

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